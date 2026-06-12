Abruzzo, confermata l’autosufficienza sangue 2025

REGIONE – Il Sistema Trasfusionale abruzzese ha garantito l’autosufficienza regionale per tutto il 2025, assicurando la piena copertura delle attività sanitarie che dipendono dalla disponibilità di sangue. È quanto emerso questa mattina a Pescara, nel corso della conferenza stampa organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, in programma domenica 14 giugno.

All’incontro erano presenti l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, il direttore del Centro Regionale Sangue Annalaura Di Febo, il coordinatore delle associazioni dei donatori Pasquale Colamartino e la dirigente del Dipartimento Sanità Barbara Morganti.

Autosufficienza garantita grazie a donatori, associazioni e servizi trasfusionali

Il risultato raggiunto nel 2025 è stato possibile grazie all’impegno dei donatori abruzzesi, delle associazioni di volontariato e del personale dei Servizi Trasfusionali, che ogni giorno assicurano continuità alla raccolta e alla lavorazione del sangue.

Per il 2026 la programmazione regionale conferma l’obiettivo di produrre 56.300 unità di globuli rossi, necessarie per pazienti cronici, emergenze e interventi chirurgici. Sul fronte dei medicinali plasmaderivati, sono previste 96.550 confezioni da distribuire nel corso dell’anno.

Criticità: meno donatori e aumento dell’età media

Durante la presentazione sono stati evidenziati alcuni segnali che richiedono interventi mirati. Nel 2025 il numero dei donatori è diminuito del 30 per cento rispetto all’anno precedente, mentre l’età media è aumentata, con un calo significativo nella fascia sotto i 35 anni.

Verì: “Nel 2026 sistema informativo unico, più giovani e più plasma”

«Lo scorso 28 maggio la Giunta regionale ha approvato il Programma per l’autosufficienza regionale 2026, che definisce gli interventi prioritari per sostenere la donazione di sangue e plasma» ha dichiarato l’assessore Nicoletta Verì.

Tra le azioni previste:

– implementazione del sistema informativo unico regionale della rete trasfusionale, integrato con quello delle organizzazioni dei donatori

– rafforzamento delle attività di reclutamento e fidelizzazione, con particolare attenzione ai giovani

-riorganizzazione delle attività di chiamata, raccolta e lavorazione, per ampliare orari e giorni di accesso

– potenziamento della raccolta del plasma in aferesi

Verso la Consulta Tecnica permanente del Sistema Trasfusionale

L’assessore Verì ha inoltre annunciato la firma della proposta di delibera per l’istituzione della Consulta Tecnica permanente per il Sistema Trasfusionale regionale, che sarà esaminata dalla Giunta nella prossima seduta utile.

La Consulta avrà compiti di coprogettazione e programmazione strategica e sarà composta da rappresentanti del Dipartimento Sanità, dell’Agenzia Sanitaria Regionale, del Centro Regionale Sangue, delle Asl, delle società scientifiche e delle associazioni dei donatori.