Evento online dell’associazione Donne Oltre per la Festa dell’8 marzo 2022

PINETO – Il vento della guerra dall’Ucraina soffia forte. Eppure il giorno della Festa della donna resta fermo e si colora di nuovi significati. Martedì 8 marzo 2022, ore 18:00, dallo studio di registrazione dell’Accademia dello Spettacolo S.L.M. di Pineto, la padrona di casa, la M° Silvia Pagni, ospita in streaming “www.facebook.com/slmcasting” un importante confronto su tematiche ispirate alla condizione della donna nei giorni che stiamo vivendo.

L’incontro, progettato, viene condotto dalla Dott.ssa Assunta Di Basilico, Presidente dell’Associazione “Donne Oltre – Benessessere consapevole” e vede la presenza di importanti esponenti della politica locale: il Sindaco di Pineto Dott. Robert Verrocchio, che, dopo i saluti, parla della condizione oggi della donna nel mondo della politica. Sull’art.3 della Costituione, segue l’Assessore Nicoletta Di Nisio, che espone le azioni messe in campo dal suo assessorato di pari opportunità nel Comune di Pescara. Come un calendoscopio magico, a questo punto, si aprono scenari nuovi di approfondimento sempre legati alla condizione della donna, ma che vanno dalle politiche alle emigrazione e cooperazione internazionali con la Dott.ssa Sandra Santavenere, alle problematiche di salute della donna in ambito ospedaliero, con il Dott. Roberto Antonacci, Responsabile del Reparto di Neurofisiopatologia all’Ospedale di Pescara.

L’incontro tocca le corde della nostra sensibilità con la presenza artistica di importanti donne del panorama abruzzese: la poetessa, scrittrice Prof.ssa Rosamaria Binni e la musicista, cantautrice M Miriam Ricordi. Chiude l’appuntamento la Dott.ssa Giulia Di Rocco, presidente dell’Associazione “Amici di Zeffirino”.

La Presidente Dott.ssa Assunta Di Basilico lascia un messaggio a tutti: “siate numerosi e partecipate in presenza o in streaming all’evento per la Giornata della Donna 2022, organizzato dall’Ass. DONNE OLTRE – BENESSERE CONSAPEVOLE perchè uniti saremo una fonte di energia positiva unica!”.