“PMI Academy – Il Valore delle persone”, al via il percorso formativo

Prende il via martedì 8 marzo alle ore 17:00 nella Sala Orofino di Via Raiale a Pescara il percorso formativo di Confindustria Chieti Pescara Piccola Industria

PESCARA – Prenderà il via martedì 8 marzo alle ore 17:00 nella Sala Orofino di Confindustria Chieti Pescara – Via Raiale 110bis, Pescara – ma potrà essere seguito anche in collegamento da remoto – il percorso formativo gratuito “PMI Academy – Il Valore delle persone”.

Promosso dal Comitato Piccola Industria e dal Gruppo LE Imprenditrici di Confindustria Chieti Pescara con il sostegno di UMANA SPA, il percorso formativo viene così presentato dagli organizzatori: “Quando si dice che l’azienda è ‘fatta di persone’, non è un semplice luogo comune. Il successo di un business, piccolo o grande che sia, non è soltanto merito di una leadership forte, una strategia vincente o un prodotto/servizio competitivo sul mercato, ma va anche misurato in termini di gestione del proprio capitale umano. Lo dice già la definizione ‘capitale’: i dipendenti ed i collaboratori non sono (non dovrebbero essere) un costo, bensì una ricchezza a cui attingere per crescere e migliorare. Soprattutto intendiamo rivolgerci ai giovani e alle donne, con l’obiettivo di trattenere sul territorio i talenti: pensiamo che da una indagine internazionale di Deloitte, ben l’87% del campione statistico preso in esame, composto da millennial, sostiene che il successo finanziario non sia l’unico aspetto da tenere in considerazione nel giudicare l’operato di un’azienda, ma si debba considerare anche come vengono valorizzate le persone”.

Il Presidente PI Alessandro Addari ha aggiunto: “Come imprenditori sappiamo che avere le persone giuste al posto giusto è determinante non soltanto per garantire il buon funzionamento dell’azienda, ma per il successo generale del business. Ciascuno dei quattro appuntamenti in programma tra marzo e aprile si focalizzerà su un tema chiave importante per la crescita delle aziende e dei collaboratori, con l’obiettivo di fornire una riflessione che abbracci la dimensione emozionale e quella razionale, con uno specifico focus sul Gender Gap”.

Primo appuntamento proprio domani 8 marzo, festa internazionale delle donne, alle ore 17:00 con la testimonianza di Antonio Fazzari – General Manager, Chief Operating Officer Fater Spa, che approfondirà il tema “Valorizzare i talenti”. Verrà proposto un percorso per prendere in mano la propria vita, partendo da ciò che ci fa più brillare, il nostro talento. Un viaggio intenso destinato a chi cerca un cambiamento personale o professionale, collegando Neuroscienza, Psicologia Comportamentale, Coaching e Marketing.

Per Federica Chiavaroli, coordinatrice Gruppo LEImprenditrici di Confindustria Chieti Pescara: “Abbiamo aperto la partecipazione al percorso anche ad alcune donne accolte da ANANKE, l’Associazione impegnata nella tutela delle donne vittime di violenza. Riteniamo che la formazione e la riflessione sul valore dell’individuo sia un elemento fondamentale per la crescita di ciascuno di noi, a maggior ragione fornire alle donne in difficoltà nuovi strumenti emozionali e professionali per supportare un loro efficace inserimento lavorativo ci sembra assolutamente prioritario per sostenere l’autonomia delle donne vittime di violenza”.

Gli incontri successivi si terranno secondo il seguente calendario:

-30 marzo con Roberta Bullo – direttore generale di Itinere divisione di UMANA Spa: un focus su Employee Journey, ovvero come accompagnare i collaboratori nel loro viaggio all’interno dell’azienda.

-13 aprile con Marco Bertagni e Marco Barozzi, docenti e consulenti di marketing e commercio internazionale – per un approfondimento dal titolo “Dallo storytelling allo storyselling”.

-27 aprile con Stefania Federico, Agile coach and emotional strategist – il suo interventò ha come titolo “Brand Come Leader & Relazioni Di Successo”.

Il percorso è gratuito, previa prenotazione, ed è dedicato ad imprenditori, manager, collaboratori d’impresa e a chiunque avrà voglia di conoscere e condividere questa esperienza.

La partecipazione è possibile sia da remoto che in presenza. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.confindustriachpe.it o chiamare Confindustria Chieti Pescara allo 085432551.