Tra i film in uscita il 6 giugno “Pets 2 – Vita da animali“, “A mano disarmata” e “Fiore gemello“. Trame e trailers

Sono sette i film in uscita nella settimana che va dal 6 al 12 giugno. Si va dalll’animazione con Pets 2 – Vita da animali alla commedie romantiche Fiore gemello e Juliet, passando per i drammatici A mano disarmata e American animals. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

Cominciamo da Pets 2 – Vita da animali, sequel della commedia campione d’incassi del 2016 é una commedia sui nostri animali domestici e su come vivono le loro giornate quando li lasciamo soli per andare a scuola o a lavoro.Max il Terrier si trova di fronte ad importanti cambiamenti di vita. La sua padrona ora è sposata e ha un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso.

Nel frattempo, mentre il suo padrone è assente, l’impavida Pomerania Gidget cerca di portare in salvo il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, con l’aiuto dalla sua amica felina Chloe, che ha scoperto le gioie dell’erba gatta. E l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto ha dei deliri di onnipotenza pensando di essere un vero supereroe da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo con un costume da supereroe. Ma quando Daisy, un’ intrepida Shih Tzu, chiede l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio di diventare l’eroe che ha solo fatto finta di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda a trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure?



Proseguiamo con le novità che si potranno vedere dal 6 giugno con A mano disarmata. Protagonista assoluta è Claudia Gerini, nei panni della cronista di nera che dal 2013 vive sotto scorta a seguito delle minacce subite per le sue inchieste su Ostia – dove ancora vive, malgrado tutto, con le sue figlie – e lo strapotere del clan degli Spada.

In American animals Spencer e Warren sono due amici cresciuti a Lexington, nel Kentucky, che studiano all’università locale ma vogliono dare una svolta alla loro vita e per farlo sono pronti a tutto. Il loro obiettivo diventa rubare un rarissimo libro antico, che malgrado l’enorme valore viene custodito nella biblioteca universitaria senza particolari misure di sicurezza. Reclutati altri due compagni, il contabile Eric e lo sportivo Chas, iniziano a programmare il colpo fino agli ultimi dettagli, ma li attende una serie di rocamboleschi imprevisti.

Fiore gemello é un film girato interamente in Sardegna che racconta la storia di Anna e Basim, due giovani dalle storie diverse ma parallele. Basim è un immigrato irregolare della Costa D’Avorio, Anna la figlia di un trafficante di esseri umani. I due si conosceranno durante una fuga attraverso gli scenari più affascinanti della Sardegna e in questa circostanza nascerà tra loro un amore.

Juliet, Naked è un film commedia romantico del 2018 diretto da Jesse Peretz basato sull’omonimo romanzo di Nick Hornby. Duncan e Annie vivono una relazione abitudinaria da 15 anni: lui è ossessionato da un musicista ritiratosi misteriosamente dalle scene, Tucker Crowe, mentre lei vorrebbe un figlio ma non osa insistere. Quando emerge un album inedito di Crowe e il musicista entra di fatto nelle loro vite, le crepe tra i due diventano insanabili.

POLAROID è un film ambientato alla NASA nel 1965 che segue le vicende dell’adolescente Bird Fitcher la quale non sa gli oscuri segreti che si celano dietro la sua polaroid; infatti tutti quelli che venivano immortalati con la fotocamera, ben presto avrebbero fatto una brutta fine.

Così come abbiamo aperto, chiudiamo questa carrellata di novità con un altro sequel, X-Men: Dark Phoenix, seguito di X-Men – Apocalisse e dodicesimo film dell’universo X-Men. Nel 1992, quasi un decennio dopo gli eventi di X-Men – Apocalisse, gli X-Men sono eroi nazionali impegnati in missioni sempre più rischiose. Quando un brillamento solare li colpisce durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean Grey perde il controllo delle sue abilità e scatena la Fenice dentro di sé.