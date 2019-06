Eventi Cepagatti Estate 2019: il programma

I principali appuntamenti dell’estate a Cepagatti tra musica, teatro, festeggiamenti, enogastronomia e sfilate di moda: date e orari

CEPAGATTI – Si prepara ad entrare nel cloù il cartellone degli eventi estivi 2019 a Cepagatti organizzato o patrocinato dal Comune in collaborazione con le associazioni e i comitati feste. Proviamo a indicarne alcuni suddividendoli per mese e lasciando la locandina riepilogativa in fondo per consentirvi di poterli seguire tutti.

GIUGNO

Lo scorso weekend del 22 giugno si è svolto “Sport per tutti” con un’isola pedonale dedicata ai bambini e dimostrazioni delle varie associazioni sportive. Quindi è stata la volta del pattinaggio artistico a rotelle. Venerdì 27 ci aspetta una serata all’insegna della musica del Blasco con Vasco 3.0 by Kom. Quindi i festeggiamenti per Sant’Antonio in località Vallemare e Rapattoni e il teatro dialettale con la compagnia “Chi si ferme è pirdute” il 29.

LUGLIO

Si parte il 4 (ma anche il 18 e 25) con Borghi in festa tra liscio, balli di gruppo e latino. Quindi tre giorni dedicati alla festa di Sant’Agata mentre dall’11 al 13 festa dello sport nella zona parcheggio municipio. Non mancheranno le serate con degustazioni come il 13 e 14 in Antichi Vestini e la festa della Birra a Parco Villanova (15-21). Festeggiamenti in onore dalla Madonna del Carmelo (15-16) mentre il 18 in onore di San Francesco.

AGOSTO

Dal 5 al 7 festeggiamenti in onore di San Donato mentre dal 15 al 18 Festa patronali di San Rocco e Santa Lucia con Riccardo Fogli in concerto il 16 agosto. Altro appuntamento da non perdere per la notte di San Lorenzo con Turris Alex in Magia a Castello (spettacolo con artisti di strada, ballerini e danza sospesa su tessuti aerei, trampolieri, giocolieri ecc.).

SETTEMBRE

A cavallo con la fine di Agosto e l’inizio del mese festeggiamenti in onore della Madonna della Pietà. L’1 spettacolo di teatro dialettale con la compagnia “Teatro minimo angolano” in località Villareia e infine l’8 sfilata delle 500 “Club delle 500 sezione Cepagatti”.