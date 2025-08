REGIONE – Il weekend dall’8 al 10 agosto in Abruzzo si preannuncia ricchissimo di emozioni e tradizioni. Siamo alle porte dell’agosto, nel cuore dell’etate. Tra borghi in festa, concerti sotto le stelle, rassegne cinematografiche e passeggiate nella natura, la regione offre occasioni di svago e divertimento per tutti i gusti. Di seguito alcuni dei principali appuntamenti perché sono davvero tantissimi. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Ogni giorno è possibile partecipare a tour guidati tra i borghi del Gran Sasso, alla scoperta di paesi storici, castelli medievali e paesaggi montani di grande fascino. Tra le esperienze consigliate, si segnalano le escursioni in e-bike nelle Terre dello Zafferano, con partenza da Navelli, che permettono di attraversare l’altopiano omonimo e visitare luoghi di interesse storico come Bominaco e Civitaretenga. Un’altra opzione è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Sagre e appuntamenti golosi

A Filetto, il Festival del Peperoncino Piccante accende i palati con specialità infuocate e intrattenimento dal vivo, mentre a Guastameroli di Frisa il Calici di Stelle propone una serata raffinata tra vini eccellenti e atmosfere da sogno sotto le stelle. Nocciano celebra l’identità enologica del territorio con La Pergola in Festa, offrendo una cena suggestiva tra le vigne, arricchita da visite al museo contadino. Numerosissime le sagre tradizionali, dal Festival delle Birre di Castellalto alla Sagra della Vongola di Tortoreto, dalla bistecca a Fossa alle polpe di ventricina a Liscia mentre Collepietro rievoca l’emigrazione e i mestieri antichi con il suggestivo Palio delle Botti.

Concerti e musica dal vivo

Sabato a Massa D’Albe, Max Gazzè porta il suo progetto Musicae Loci all’Anfiteatro Romano di Alba Fucens, fondendo la sua musica con le sonorità delle orchestre popolari abruzzesi. A Giulianova, Massimo Ranieri incanta l’Arena del Porto con Tutti i sogni ancora in volo, uno spettacolo che mescola teatro, canzoni e racconti di vita. A Silvi Marina, Joan Thiele si esibisce al Diorama Festival con il suo Joanita Tour, in una performance indie-pop intensa e coinvolgente. Domenica a Pescara, Fabri Fibra infiamma il Porto Turistico con il suo Festival Tour 2025, portando sul palco i successi del rap italiano. A Giulianova, Edoardo Bennato chiude i festeggiamenti della Madonna del Portosalvo con un concerto gratuito in Piazza del Mare, tra rock e impegno sociale. A Arielli, Marco Ligabue regala una serata di musica autentica e senza filtri, in una delle tappe del suo tour estivo.

Festival musicali e artistici

A Crecchio, il Park of Rock celebra il rock italiano tra concerti e street food; a Pescara, il Zoo Music Fest porta sul palco i ritmi urban. Castelvecchio Subequo accoglie DiVino In Vino, tra degustazioni, artigianato e memoria mineraria, mentre Silvi Marina ospita il Diorama Festival. Torrevecchia Teatina chiude il cerchio con il Festival della Lettera d’Amore, un omaggio alle emozioni e alla scrittura. Per non dimenticare le celebrazioni della terza edizione dell’Anno Federiciano a Celano.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. A Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Pettorano sul Gizio, nella suggestiva cornice del Castello Cantelmo, prosegue la mostra “Insieme per Nepente”, un’esposizione che unisce arte e memoria in un dialogo profondo con il territorio.