Eventi in Abruzzo nel weekend dal 4 al 6 settembre 2026

REGIONE – Il primo weekend di settembre 2026 porta in Abruzzo un calendario fitto di appuntamenti tra sagre, musica, grandi festival e mostre d’arte. Dal 4 al 6 settembre la regione si anima con eventi che attraversano borghi, città e luoghi simbolo della cultura abruzzese: dalle tradizioni gastronomiche alle rassegne musicali, dai concerti ai percorsi espositivi, fino alle celebri manifestazioni storiche che richiamano ogni anno migliaia di visitatori. Un fine settimana ricco e variegato, ideale per scoprire il territorio attraverso sapori, spettacoli e arte.. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma e per i dettagli di tutte le inizative.

Sagre e sapori del territorio

Il primo fine settimana di settembre si apre con la settima edizione della Sagra dei Pipindune a Castelnuovo Vomano, dove il peperone locale torna protagonista tra ricette della tradizione e atmosfere autentiche che richiamano residenti e visitatori. A Morro d’Oro, dal 3 al 6 settembre, la rassegna “Sotto il Cielo di Settembre” propone i celebri tagliolini e fagioli della Pro Loco, piatto simbolo della cucina contadina teramana. A Collecorvino, dal 4 al 6 settembre, torna invece la Cool Beer Fest, tre giorni dedicati alle birre artigianali, agli arrosticini, alle salsicce e alla musica, in un clima festoso che anima il paese e attira pubblico da tutta la provincia.

Concerti e Musica dal vivo

Ricca anche la proposta musicale e culturale. Ad Avezzano, il Recital Pianistico di Maria Gabriella Castiglione anima il Castello Orsini con un concerto che intreccia repertori classici e moderni. A Francavilla al Mare prosegue Francavilla è Jazz, il festival gratuito che in Piazza Giovanni XXIII continua a ospitare nomi di rilievo del jazz nazionale e internazionale, confermando la vocazione musicale della città.

Sabato 5 settembre Pescara accoglie Simona Molinari insieme all’Istituzione Sinfonica Abruzzese per il concerto “Faccia a faccia con S. Francesco, Poeta di Dio e del Mondo”, diretto da Roberto Molinelli e ospitato in Piazza della Rinascita. Nello stesso fine settimana, il centro storico dell’Aquila si trasforma in un grande palcoscenico diffuso con Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma, una manifestazione che richiama centinaia di musicisti e che unisce musica e solidarietà in uno degli eventi più significativi dell’anno. Ad Aielli, il borgo dei murales torna a riempirsi di swing con Aielli SwingFest, tra workshop, serate danzanti e concerti che animano il paese per tutto il weekend.

La chiusura arriva domenica 6 settembre con uno degli appuntamenti più attesi del Festival Dannunziano: il concerto di Gianni Morandi al Porto Turistico di Pescara, “C’era un ragazzo”, evento a pagamento che segna il gran finale della rassegna.

Grandi eventi e Festival

A L’’Aquila torna Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma, che nel cartellone di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 trasforma il centro storico in un grande palcoscenico all’aperto, con concerti gratuiti e performance nei luoghi simbolo della città, da piazze e cortili fino a Palazzo Ardinghelli‑MAXXI.

A Pescara e in provincia si chiude il Festival Dannunziano 2026, con la Notte dei Musei il 5 settembre e il gran finale con Gianni Morandi il 6 al Porto Turistico Marina di Pescara.

A Pacentro, domenica 6 settembre, si corre la storica Corsa degli Zingari, la spettacolare sfida a piedi nudi sulla roccia viva che richiama migliaia di visitatori tra folklore, musica e street food.

Ad Aielli, il 5 e 6 settembre, il borgo dei murales ospita Aielli SwingFest, che riporta in paese l’atmosfera degli anni ’30 con concerti, dj set, workshop di danza, villaggio vintage e mercatini enogastronomici.

Mostre d’Arte

A Pescara, il Festival Dannunziano 2026 propone una serie di appuntamenti culturali all’Aurum e al Museo delle Genti d’Abruzzo, dove spiccano la mostra documentaria “d’Annunzio, i francobolli e le caricature” e, venerdì 6 settembre, l’inaugurazione della personale di Navid Azimi Sajadi “Dove vanno a morire le rondini”. A L’Aquila prosegue la grande mostra diffusa “La Visitazione. Raffaello e Pontormo” al MuNDA, mentre a Roseto degli Abruzzi si chiude il percorso espositivo “Da Modigliani & De Chirico a Warhol & Kostabi”, ospitato alla Villa Comunale. Nel capoluogo è visitabile anche RElazioni, rassegna di arte contemporanea allestita a Palazzo Ex ONMI. A Lanciano, infine, la Settimana Medievale offre la mostra fotografica dedicata al Mastrogiurato, ospitata al Polo Museale Santo