Sagre di Settembre 2026 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

REGIONE – L’estate volge al termine, ma il mese di settembre continua a essere uno dei periodi più ricchi per chi ama le sagre, i prodotti tipici e gli appuntamenti enogastronomici che animano borghi e piazze dell’Abruzzo. Tra peperoni, lenticchie, birre artigianali, formaggi, uva e miele, il territorio si prepara a un calendario fitto di eventi che unisce gusto, tradizione e musica dal vivo. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma e per i dettagli di tutte le inizative.

Il primo fine settimana si apre con la settima edizione della Sagra dei Pipindune a Castelnuovo Vomano, dove il peperone locale torna protagonista assoluto di ricette tradizionali e atmosfere genuine. A Morro d’Oro, dal 3 al 6 settembre, la rassegna “Sotto il Cielo di Settembre” propone i celebri tagliolini e fagioli della Pro Loco, piatto simbolo della cucina contadina teramana. A Collecorvino, dal 4 al 6 settembre, torna la Cool Beer Fest, tre giorni tra birre artigianali, arrosticini, salsicce e musica, in un clima festoso che richiama appassionati da tutta la provincia

Nel secondo weekend del mese, Torricella Sicura rinnova la tradizione con la Sagra del Formaggio Fritto, appuntamento dedicato ai prodotti tipici locali, mentre il 19 settembre a Civita di Oricola torna la Festa del Porcino, una celebrazione del re dei funghi autunnali.

La Festa dell’Uva, tradizione nata nel 1922, torna anche nel 2026 con un percorso che unisce borghi e comunità. Il programma prevede le tappe del 6 settembre ad Atri, del 13 settembre con l’arrivo a Mosciano delle delegazioni di Atri, Città Sant’Angelo e Bisenti, e del 20 settembre a Città Sant’Angelo. Il cuore della manifestazione sarà a Mosciano Sant’Angelo dal 10 al 13 settembre, con “4 storie, 4 piazze, un’unica via dell’uva e del vino”, in un grande racconto collettivo dedicato alla vendemmia e alle tradizioni del territorio.

Chiude il mese uno degli appuntamenti più attesi: il 26 e 27 settembre a Tornareccio torna Regina di Miele, la mostra mercato dedicata al miele e ai prodotti agroalimentari tipici. Stand espositivi, visite guidate alle aziende apistiche, degustazioni, mostre fotografiche, cooking show, artigiani all’opera, attività per bambini e musica trasformano Tornareccio nella capitale del miele abruzzese, celebrando un patrimonio produttivo che ha reso il borgo famoso in tutta Italia.

Settembre si conferma così un mese ricco di occasioni per scoprire l’Abruzzo attraverso i suoi sapori, le sue comunità e le sue tradizioni, in un viaggio che unisce territorio, cultura e identità.