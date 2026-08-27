Concerti in Abruzzo Settembre 2026: tutti gli eventi musicali del mese

REGIONE – Settembre in Abruzzo si apre con un calendario musicale vivace, fatto di piazze affollate, borghi in festa e artisti che riportano la musica dal vivo al centro delle comunità. Un mese che alterna pop, cantautorato, nuove generazioni e storiche presenze della scena italiana, confermando la forza degli eventi gratuiti e delle rassegne territoriali. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma e per i dettagli di tutte le inizative.

Il 2 settembre, a Civitaquana, in Piazza Umberto I, Giusy Ferreri porterà i suoi successi più celebri in una serata che promette grande partecipazione.

Il 6 settembre la musica arriva al Porto Turistico Marina di Pescara con Gianni Morandi, che chiuderà il Festival Dannunziano con il concerto “C’era un ragazzo”, uno degli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone. Nella stessa giornata, a L’Aquila, saliranno sul palco I Patagarri. L’8 settembre, invece, la musica pop delle nuove generazioni arriva a Tottea, frazione di Crognaleto, con il live di Benji & Fede in Piazza San Marco, appuntamento atteso dai più giovani.

La metà del mese è segnata da due grandi nomi del cantautorato italiano. Il 15 settembre, Ermal Meta (nella foto) sarà a Lanciano, in Piazza Plebiscito, per un concerto che si preannuncia tra i più partecipati dell’intero mese. Nella stessa piazza, il 16 settembre, salirà sul palco Fabrizio Moro, con un live che unisce intensità, impegno e una delle voci più riconoscibili della scena italiana contemporanea.

Settembre si chiude con un ritorno molto atteso: il 26 settembre, Casadilego sarà in concerto a Teramo, cnell’area dell’Humus Festival. La giovane artista abruzzese, vincitrice di X Factor, torna nella sua terra con un live che promette atmosfere intime e una forte connessione con il pubblico locale.

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