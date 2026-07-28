Eventi in Abruzzo nel weekend dal 31 luglio al 2 agosto 2026

REGIONE – Il weekend dal 31 luglio al 2 agosto 2026 porta in Abruzzo un ricco calendario di appuntamenti tra sagre, concerti, festival culturali e mostre d’arte. Dalle tradizioni gastronomiche delle colline teramane ai grandi eventi musicali di Pescara e Ortona, passando per le rievocazioni storiche e le esposizioni nei musei nazionali, la regione offre tre giorni intensi di spettacoli, sapori e cultura. Un’occasione ideale per scoprire l’Abruzzo attraverso le sue eccellenze, i borghi, la musica dal vivo e le iniziative che animano il territorio nel cuore dell’estate. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre in Abruzzo Luglio 2026

Sagre e sapori del territorio

In Provincia di Teramo, la Sagra Enogastronomica di Controguerra (28 luglio – 2 agosto) propone arrosticini, fagioli e cotiche, formaggi e vini locali, mentre a Penna Sant’Andrea l’Incontro di Folklore Internazionale e la Sagra della Frittella Pennese (31 luglio – 2 agosto) uniscono gruppi folk, l’antica danza del Laccio d’Amore e stand con frittelle e gnocchi. A Montepagano, la storica Mostra dei Vini (31 luglio – 2 agosto) anima i vicoli del borgo medievale con degustazioni di etichette abruzzesi, mentre Castellalto celebra la Sagra della Costina (30 luglio – 2 agosto) con grigliate e piatti della tradizione. A Floriano di Sopra, nel comune di Campli, la Sagra del Timballo (28 luglio – 2 agosto) rende omaggio al simbolo della cucina teramana. In Provincia dell’Aquila, Scoppito ospita la Sagra del Tartufo e Pizzafritta (31 luglio – 2/4 agosto), dedicata al tartufo locale e alla pizza fritta, mentre l’area aquilana propone la Sagra del Timballo Aquilano (1 – 2 agosto). In Provincia di Pescara, a Fara Filorum Petri torna la Festa della Fara Cipollara (1-2 agosto), dedicata alla cipolla bianca e Collecorvino celebra la Sagra Pipindune e Ove (1 – 2 agosto), dedicata alla ricetta contadina a base di peperoni e uova.

Concerti e Musica dal vivo

Venerdì 31 luglio si apre la decima edizione di Festiv’Alba con il concerto dei Negrita, protagonisti nella suggestiva cornice dell’antico anfiteatro romano. Sabato 1° agosto il Zoo Music Fest di Pescara ospita Luca Carboni, mentre a Ortona prende il via la prima serata della Maggiolata, dedicata ai canti tradizionali e ai cori regionali. Nella stessa giornata, per la festa patronale di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, è in programma il concerto gratuito di Sal Da Vinci, evento molto atteso del cartellone estivo. Domenica 2 agosto il festival pescarese prosegue con il live di Emma Marrone, una delle tappe principali del suo tour 2026,

Ad Aielli, dal 31 luglio al 2 agosto, torna Borgo Universo, il festival che unisce street art, astronomia e musica dal vivo, celebrando il decennale con un programma che spazia dai murales alle osservazioni astronomiche, fino ai concerti di artisti come Gegè Munari, Chaco Boreal, Boomerang Orkestra, Indaco, Modena City Ramblers e Assalti Frontali. All’Anfiteatro Romano di Alba Fucens prende il via Festiv’Alba, uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate abruzzese, che inaugura la nuova edizione il 31 luglio con il live dei Negrita. A Ortona, l’1 e 2 agosto, ritorna la Maggiolata, due giornate dedicate alla tradizione musicale popolare con cori, incontri culturali e momenti di riscoperta del repertorio abruzzese. A Tollo, sempre l’1 e 2 agosto, la rievocazione storica della Battaglia tra Turchi e Cristiani riporta in scena la liberazione del 1566 con combattimenti coreografici, sfilate in costume e tamburi.

Mostre d’Arte

L’Abruzzo propone un fine settimana ricco di arte, fotografia e cultura con un calendario di mostre che valorizza musei, palazzi storici e borghi. A L’Aquila, il Museo Nazionale d’Abruzzo ospita La Visitazione all’Aquila. Raffaello e Pontormo, un confronto unico tra il capolavoro rinascimentale e le influenze dei grandi maestri dell’epoca, mentre a Palazzo ONMI la mostra Continuità e divergenze racconta l’evoluzione dell’architettura e dei paesaggi urbani abruzzesi tra gli anni ’30 e ’60. Sempre nel capoluogo, il MuBAq presenta CONTAMINAZIONI, esposizione di dittici fotografici firmati da Pino Bertelli e Antonio Gasbarrini, e Palazzo Benedetti accoglie Con le mani sporche di terra ti ho baciata, prima sezione dell’antologica dedicata a Lea Contestabile per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura. A Pescara, ultimo weekend per visitare Oltre lo sguardo – Altrimenti tre, collettiva di Enrico Manera, Cleonice Gioia e Giancarlo Costanzo. In Provincia di Chieti, la 56ª Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese inaugura il 31 luglio trasformando il centro storico in una mostra diffusa con botteghe, vicoli e palazzi che diventano gallerie a cielo aperto. Ad Aielli, nell’ambito del decennale di Borgo Universo, si aggiungono le esposizioni The Silence of Ordinary Things di Pedro Líndez e Between Worlds di Miroslav Polák, che arricchiscono il celebre percorso di street art del borgo.