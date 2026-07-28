Terrazza d’Abruzzo Fest 2026: successo a Guardiagrele per la quinta edizione

GUARDIAGRELE – Tre giorni di entusiasmo e grande partecipazione hanno animato piazza Mercato a Guardiagrele per la quinta edizione di Terrazza d’Abruzzo Fest 2026, la kermesse organizzata dal Centro Studi Sport&Valori, presieduto da Giampiero Davide, con la direzione artistica di Luigi Milozzi.

La manifestazione si è aperta venerdì 24 luglio con una serata dedicata al folklore: protagonista il Coro di Orsogna “La Figlia di Iorio” e l’avvio della prima Rassegna del Folklore Dialettale “Serpentosa”, ispirata all’omonimo gioiello simbolo della Notte dei Serpenti.

Il sabato 25 luglio ha portato sul palco il primo grande ospite dell’edizione 2026: Andrea Roncato, accolto da una piazza gremita. L’attore ha dialogato con Mila Cantagallo e Luigi Milozzi, regalando al pubblico un momento di spettacolo e racconto. La serata si è chiusa con la musica del chitarrista Daniele Mammarella, che ha fatto ballare la piazza con i suoi ritmi celtici.

La giornata di domenica è stata dedicata allo sport: i vicoli e i luoghi simbolo di Guardiagrele sono stati “invasi” dalle associazioni sportive del territorio per la Notte Azzurra dello Sport, con dimostrazioni, esibizioni e attività aperte al pubblico.

Gran finale con il bagno di folla per Fabrizio Ravanelli, accolto da cori, applausi e una piazza stracolma. L’ex attaccante della Nazionale e della Juventus ha dialogato con Luigi Milozzi e Mila Cantagallo, firmando autografi e scattando foto con i tanti tifosi presenti.

Terrazza d’Abruzzo Fest 2026 si conferma così uno degli appuntamenti culturali e sportivi più partecipati dell’estate abruzzese, capace di unire spettacolo, tradizione e coinvolgimento del territorio.