Abruzzo, aperto l’avviso per nuovi progetti di formazione sulla sicurezza

REGIONE – La Regione Abruzzo apre una nuova finestra dedicata alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Da oggi e fino al 30 settembre, aziende e organismi formativi possono presentare progetti finalizzati a rafforzare la cultura della prevenzione e ad aumentare la consapevolezza dei lavoratori sui rischi professionali.

L’assessore alla Formazione Roberto Santangelo ricorda che la misura era stata annunciata a fine maggio, dopo la decisione della Giunta di destinare circa 500 mila euro a interventi aggiuntivi rispetto ai corsi obbligatori previsti dalla normativa.

«Queste risorse – sottolinea Santangelo – servono a finanziare percorsi ulteriori, pensati per sostenere le imprese nella diffusione di una vera cultura della sicurezza. Con il nuovo avviso diamo alle aziende la possibilità di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze, nel rispetto di quel principio di flessibilità molto apprezzato dal mondo produttivo».

La nuova dotazione nasce dalle economie del precedente avviso pubblicato nel novembre 2024, che metteva a disposizione 2 milioni di euro nell’ambito della programmazione FSE. Di questi, 1,5 milioni sono stati effettivamente impegnati.

In questi giorni stanno inoltre partendo i corsi approvati con il primo avviso 2024: 89 percorsi formativi rivolti a 2.147 lavoratori, a conferma dell’interesse delle imprese e della necessità di investire in prevenzione e competenze.