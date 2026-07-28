Abruzzo, il report ACI‑ISTAT: incidenti in calo ma mortalità ancora sopra la media

REGIONE – 1Il nuovo report ACI‑ISTAT fotografa la situazione della sicurezza stradale in Abruzzo, dove nel 2025 si sono verificati 3.478 incidenti, con 76 morti e 4.800 feriti. Numeri che mostrano un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma che continuano a evidenziare criticità significative.

Le vittime risultano in calo: i 76 decessi rappresentano una diminuzione dell’11,6% rispetto al 2024 e del 2,6% rispetto al 2019. Nonostante questo trend positivo, l’indice di mortalità resta elevato, con 6 vittime ogni 100.000 abitanti, un valore superiore alla media nazionale di 4,9. Un dato che conferma come la gravità degli incidenti in Abruzzo continui a essere più alta rispetto al resto del Paese.

Sul fronte delle dinamiche, la maggior parte dei sinistri coinvolge veicoli in marcia: sono 2.389 gli episodi con due o più mezzi. Gli scontri fronto‑laterali risultano la tipologia più frequente (1.115 casi), seguiti da 570 tamponamenti e 371 scontri laterali. Particolarmente rilevante il dato sugli utenti vulnerabili: si contano 367 investimenti di pedoni, con 11 vittime tra chi si muoveva a piedi.

La distribuzione territoriale conferma che le strade urbane sono il contesto più critico, con 2.275 incidenti, mentre le strade extraurbane registrano 966 sinistri. Le autostrade e i raccordi risultano invece le tratte meno colpite, con 237 episodi.

Il report evidenzia quindi un quadro complesso: incidenti numerosi nei centri urbani, mortalità più alta sulle tratte extraurbane e una vulnerabilità significativa per pedoni e utenti deboli. Un insieme di fattori che richiede interventi mirati, prevenzione e politiche di sicurezza stradale più incisive.