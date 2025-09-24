REGIONE – Durante il weekend del 26, 27 e 28 settembre 2025, l’Abruzzo si veste di festa, cultura e tradizione, offrendo una serie di eventi che celebrano il sapere, il territorio e le eccellenze locali. Dalle città d’arte alle vette scientifiche, dai borghi autentici alle dolcezze dell’apicoltura, ogni angolo della regione racconta una storia da vivere. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

A L’Aquila, venerdì 26 settembre, torna la Notte Europea dei Ricercatori – SHARPER 2025, un appuntamento che trasforma la città in un laboratorio a cielo aperto. Il centro storico si anima con conferenze, spettacoli, osservazioni astronomiche e installazioni interattive. Il colonnato dell’Emiciclo si illumina di viola, simbolo della ricerca, mentre il MAXXI L’Aquila apre le sue porte con visite guidate e talk multidisciplinari. Dai telescopi puntati sul Sole alle performance ispirate a Jules Verne, la scienza diventa emozione e meraviglia.

A Teramo, l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo accoglie il pubblico con laboratori, visite al museo multimediale e osservazioni notturne di Saturno. È un’occasione unica per incontrare i ricercatori e scoprire il fascino dell’universo, tra crateri da impatto e asteroidi che portano il nome della città.

Nel frattempo, in tutta la regione si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, con aperture straordinarie di musei, visite guidate e percorsi tematici. A L’Aquila, il Museo Nazionale d’Abruzzo propone itinerari che spaziano dal Mammut preistorico ai polittici medievali, passando per il parco archeologico di Amiternum. È un invito a riscoprire la bellezza custodita nei luoghi della memoria.

Ma il cuore pulsante della tradizione si trova a Tornareccio, dove sabato 27 e domenica 28 settembre si tiene l’attesissima manifestazione “Tornareccio Regina di Miele”. Il borgo, noto come capitale del miele abruzzese, accoglie visitatori da tutta Italia con degustazioni, laboratori, mercatini e incontri con gli apicoltori. Le vie del paese si riempiono di profumi e sapori, tra millefiori, acacia, coriandolo e melata. È un viaggio sensoriale che unisce gusto, cultura e sostenibilità, con l’arte dei mosaici che fa da cornice a ogni angolo.

Infine, per gli amanti del buon cibo e del vino, continuano i Caseifici Agricoli Open Day e le Cantine Aperte in Vendemmia, con esperienze immersive tra pascoli, tini e filari. Degustazioni, trekking, racconti e convivialità rendono l’Abruzzo una terra da assaporare con tutti i sensi.

Escursioni e attività outdoor

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato escursione al Monte Camicia,domenica alla Montagna dei Fiori con affaccio sulle Gole del Salinello.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. A Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Barisciano, il Convento di San Colombo ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, con opere che raccontano il territorio attraverso lo sguardo di artisti locali.