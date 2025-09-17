Cantine Aperte in Vendemmia 2025: programma

REGIONE – Settembre e ottobre in Abruzzo si tingono dei colori della vendemmia, grazie all’iniziativa Cantine Aperte in Vendemmia, promossa dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo. Un’occasione unica per vivere il territorio attraverso le sue eccellenze enologiche, tra degustazioni, visite guidate, racconti di vigna e momenti di festa.

Il calendario è ricco e coinvolge cantine distribuite in tutta la regione, da Torino di Sangro a Controguerra, passando per Loreto Aprutino, Tollo, Ortona e Collecorvino. Ogni appuntamento è pensato per far scoprire il volto autentico dell’Abruzzo vitivinicolo, con esperienze che uniscono cultura, convivialità e paesaggi mozzafiato.

Si parte il 20 settembre con Cantine Mucci a Torino di Sangro e La Vinarte a Santa Maria Imbaro. Il giorno successivo, il 21 settembre, sarà la volta di San Lorenzo Vini a Castilenti e Tenuta Tre Gemme a Catignano. Il 28 settembre si aprono le porte di Tenuta Oderisio (Loreto Aprutino), Tenuta del Priore (Collecorvino) e Tenuta Secolo XIX (Monteodorisio). Ottobre prosegue con Feudo Antico e Contesa Vini il 5 ottobre, Tenuta Cirulli Spinozzi l’11 ottobre, Dora Sarchese il 12 ottobre, e infine Tenuta I Fauri il 19 ottobre.

Ogni cantina propone un programma diverso: cene in vigna, laboratori per bambini, passeggiate tra i filari, musica dal vivo e, naturalmente, degustazioni guidate dei migliori vini abruzzesi. Un viaggio sensoriale che racconta la passione e la storia di chi coltiva la terra con amore.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale