Giornate Europee del Patrimonio 2025 al Museo Nazionale d’Abruzzo

L’AQUILA – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”, il Museo Nazionale d’Abruzzo apre le sue sedi al pubblico con un ricco programma di visite e aperture straordinarie.
Luoghi visitabili:
Sede di Borgo Rivera: dalle ore 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19)
Bastione est del Castello cinquecentesco:
27 settembre: dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30)
28 settembre: dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30)
Parco archeologico di Amiternum: dalle ore 8.30 alle 18.00
Visite guidate gratuite (ingresso soggetto a tariffazione ordinaria)
Ore 11: Visita del Museo Nazionale d’Abruzzo
Ore 17: Visita del Mammut 📩 Prenotazione obbligatoria: mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it
Biglietteria diurna:
Borgo Rivera e Bastione est del Castello: Intero €7 | Ridotto €2
Parco archeologico di Amiternum: Ingresso gratuito
Eventi serali – Sabato 27 settembre
Apertura straordinaria serale
Sede di Borgo Rivera e Bastione est del Castello cinquecentesco: dalle ore 20 alle 23 (ultimo ingresso ore 22.30)
Costo simbolico: €1 (salve le gratuità previste per legge)
Visita guidata gratuita
Ore 21: Visita dedicata ai polittici del Museo Nazionale d’Abruzzo 📩 Prenotazione obbligatoria: mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it
Biglietteria serale:
Museo e Mammut: €1