Giornate Europee del Patrimonio 2025 al Museo Nazionale d’Abruzzo

Il 27 e 28 settembre visite guidate, aperture straordinarie, eventi serali e ingresso simbolico. Prenotazione obbligatoria

da Marina Denegri
L’AQUILA – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”, il Museo Nazionale d’Abruzzo apre le sue sedi al pubblico con un ricco programma di visite e aperture straordinarie.

Luoghi visitabili:

Sede di Borgo Rivera: dalle ore 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19)

Bastione est del Castello cinquecentesco:

27 settembre: dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30)

28 settembre: dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30)

Parco archeologico di Amiternum: dalle ore 8.30 alle 18.00

Visite guidate gratuite (ingresso soggetto a tariffazione ordinaria)

Ore 11: Visita del Museo Nazionale d’Abruzzo

Ore 17: Visita del Mammut 📩 Prenotazione obbligatoria: mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it

Biglietteria diurna:

Borgo Rivera e Bastione est del Castello: Intero €7 | Ridotto €2

Parco archeologico di Amiternum: Ingresso gratuito

Eventi serali – Sabato 27 settembre

Apertura straordinaria serale

Sede di Borgo Rivera e Bastione est del Castello cinquecentesco: dalle ore 20 alle 23 (ultimo ingresso ore 22.30)

Costo simbolico: €1 (salve le gratuità previste per legge)

Visita guidata gratuita

Ore 21: Visita dedicata ai polittici del Museo Nazionale d’Abruzzo 📩 Prenotazione obbligatoria: mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it

Biglietteria serale:

Museo e Mammut: €1