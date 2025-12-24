Eventi in Abruzzo nel weekend dal 26 al 28 dicembre 2025

REGIONE – L’Abruzzo si prepara a vivere un fine settimana indimenticabile. Dal 26 al 28 dicembre 2025, la regione offre un cartellone ricchissimo: dalle rappresentazioni sacre nei borghi medievali ai grandi classici del teatro, fino alla magia dei mercatini d’alta quota.. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Il fascino dei Presepi Viventi

La tradizione dei presepi viventi entra nel vivo proprio il 26 dicembre. Tra le tappe imperdibili spicca Cerqueto di Fano Adriano (TE) che, ai piedi del Gran Sasso, mette in scena la sua 58ª edizione, confermandosi uno dei presepi più antichi e suggestivi d’Italia. Atmosfera medievale anche a Villamagna (CH), dove il centro si trasforma in una piccola Betlemme, e a Giulianova (TE), che incanta con il suo celebre Presepe Vivente Napoletano tra i vicoli della città alta.

Il viaggio nella tradizione continua sabato a Fossacesia e ad Orsogna, presso il Convento della Santissima Annunziata, mentre per chi cerca un’opera d’arte statica ma di immenso valore, il Presepe Artistico di Barrea resta una tappa obbligata. Domenica il testimone passa al pescarese, con le rappresentazioni serali di Alanno e Tocco da Casauria.

Mercatini

Non si può dire Natale senza mercatini. A Campo di Giove (AQ) il “Borgo Incantato” attende i viaggiatori che arrivano a bordo della Ferrovia dei Parchi, la Transiberiana d’Italia. A Caramanico Terme, il Villaggio di Natale continua a far divertire grandi e piccoli con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre L’Aquila e Avezzano si confermano capitali dell’artigianato e delle golosità locali con i loro stand in centro.

Sport e Natura

Con l’inverno nel suo pieno, le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice sono pronte ad accogliere migliaia di appassionati su oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Gli appuntamenti golosi

Vasto torna il Vasto Beer Festival, ospitato al Mercato Coperto di Santa Chiara, con birrifici artigianali, musica dal vivo, street food e un’area bimbi dedicata. A Fresagrandinaria, invece, il centro storico si anima con Borgustando Inverno, la manifestazione che celebra i sapori autentici del territorio tra scrippelle, pallotte cacio e uova, polenta e musica dal vivo. Due eventi diversi ma accomunati dalla voglia di vivere insieme l’atmosfera delle feste.

Teatro e Musica

Per gli amanti delle grandi storie, l’appuntamento clou è a Pescara. Sabato alle 17:30, l’Auditorium Cerulli – La Casa delle Arti ospita “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi”, un classico intramontabile capace di incantare intere generazioni.

Mostre e arte

A Pescara l’arte si accende con la mostra Il sangue è colore di Gianni Marrone e con l’esposizione di Vito Pancella Dare forma alla materia, due percorsi che intrecciano sensibilità e ricerca plastica. A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. A Giulianova, infine, Franco Murier propone Luce e fede, un itinerario artistico che esplora la spiritualità attraverso la materia e la luce, creando un dialogo intenso tra arte e interiorità. A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita dall’8 dicembre 2025 al 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.