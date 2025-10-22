REGIONE – Il weekend in arrivo in Abruzzo si preannuncia come un vero e proprio viaggio sensoriale tra profumi d’autunno, sapori autentici e atmosfere di festa. Dal 24 al 26 ottobre, il territorio si anima con eventi che celebrano la cucina di strada, il vino, le castagne e le radici culturali dei borghi, offrendo esperienze che uniscono convivialità, scoperta e tradizione.

Gli appuntamenti golosi

A Teramo, lungo Viale Mazzini e Viale dei Tigli, prende vita la 119ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada. Un palcoscenico gastronomico che porta in città sapori da tutto il mondo, con food truck, birre artigianali, dolci internazionali e piatti etnici. L’inaugurazione è prevista giovedì alle 18, mentre da venerdì a domenica si potrà gustare senza sosta dalle 12 alle 24. Un’occasione per vivere Teramo in chiave cosmopolita, tra profumi speziati e musica dal vivo.

A Cepagatti, l’aria si fa più rustica e festosa con l’Oktober Chuirc Fest, un evento che mescola birra, musica e tradizione locale. E sempre a Cepagatti, nella frazione di Villanova, si celebra la Festa della Castagna, con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento per tutte le età.

A Pianella, torna Borgo Divino, rassegna dedicata al vino e ai prodotti tipici, dove le cantine locali si raccontano tra degustazioni guidate, musica e passeggiate tra le vigne. Un appuntamento che unisce il piacere del buon bere alla bellezza del paesaggio collinare.

L’autunno abruzzese è anche tempo di castagne, protagoniste di numerose sagre e feste nei borghi montani. A Leofara di Valle Castellana, la Festa della Castagna è un rito che si rinnova tra caldarroste, piatti della tradizione e balli popolari. A San Felice d’Ocre, la Sagra della Castagna richiama visitatori da tutta la provincia aquilana, con escursioni, laboratori e spettacoli folkloristici.

A Canistro Santa Croce, la Sagra della Castagna si accompagna a momenti di narrazione storica e valorizzazione del territorio, mentre a San Silvestro Colle, l’evento Castagne e Vino unisce il gusto del frutto autunnale al calore del vino novello, in un’atmosfera intima e accogliente.

Infine, a Paglieta, l’iniziativa Sentieri d’Autunno invita a riscoprire il paesaggio attraverso escursioni guidate, degustazioni nei boschi e racconti di comunità. Un modo per vivere l’autunno con lentezza, tra natura e memoria.

In attesa di Halloween…

A Villa Badessa, frazione di Rosciano, domenica26 ottobre torna la Sagra della Zucca Stregata, una festa colorata e creativa dedicata alla zucca, con laboratori per bambini, stand gastronomici, decorazioni e animazione. Un borgo che si trasforma in un regno incantato per grandi e piccoli. A Pretoro, domenica va in scena Autunno da Paura; giochi, spettacoli, concorsi a tema Halloween e musica in piazza Dietro Corte. Un pomeriggio di festa e comunità tra foglie, risate e zucche spaventose.Infine, per chi cerca un’esperienza più immersiva e scenografica, Halloween al Castello di Salle è la proposta perfetta. Il maniero medievale si apre ai visitatori con percorsi tematici, animazioni, racconti e sorprese da brivido.

Foliage ed escursioni

Il foliage non è solo uno spettacolo visivo: è una condizione dell’anima. E in Abruzzo, tra vette, vallate e corsi d’acqua, diventa esperienza viva, da attraversare con lo sguardo e con il cuore. Per domenica Il Bosso organizza un’escursione sulla vetta del Monte Cappucciata: un cammino che è insieme immersione nella bellezza, esperienza sensoriale e celebrazione del territorio

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato trekking al Monte Morrone, domenica alle Gole di Celano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

All’Imago Museum di Pescara prende vita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Sempre a Pescara, la magia incontra il colore con la mostra delle Winx, pensata per incantare grandi e piccoli, mentre l’omaggio a Ennio Calabria con “Essere pittura” celebra la forza espressiva e la profondità del segno. Spostandosi nell’entroterra, il Convento di San Colombo a Barisciano ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, un racconto corale del territorio attraverso le opere di artisti locali, tra paesaggi, memoria e visioni contemporanee. Un fine settimana all’insegna della bellezza, tra suggestioni oniriche e radici abruzzesi.