Foliage d’Abruzzo: escursioni tra boschi e colori d’autunno

REGIONE – Ottobre in Abruzzo è un invito a rallentare. A lasciare che siano i passi, e non l’orologio, a scandire il tempo. È il mese in cui la montagna si veste d’oro, i sentieri si fanno morbidi di foglie e l’aria profuma di terra, di legno, di silenzio. Il foliage non è solo uno spettacolo visivo: è una condizione dell’anima. E in Abruzzo, tra vette, vallate e corsi d’acqua, diventa esperienza viva, da attraversare con lo sguardo e con il cuore.

Si comincia il 12 ottobre con un’escursione che porta tra le creste del Monte Mileto, seconda vetta del massiccio del Morrone. Qui, il paesaggio si apre in ampie vedute, mentre il bosco si stringe attorno al cammino come un abbraccio caldo. Poco più in là, ai piedi di Monte Amaro, si svela lo stupendo anfiteatro glaciale di Fondo Maiella: un luogo che sembra sospeso nel tempo, dove la faggeta domina con la sua eleganza discreta, interrotta solo da piccoli corsi d’acqua e cascatelle che raccontano storie antiche. Sempre il 19 ottobre é in programma un’escursione in Val d’Angri dove aceri, frassini e faggi compongono un mosaico di colori che cambia a ogni curva. È un’escursione pensata anche per le famiglie, per chi vuole camminare piano, godere dei dettagli, lasciarsi sorprendere.

E poi, il 26 ottobre, si torna in quota. La vetta del Monte Cappucciata diventa meta di un percorso che attraversa faggete splendide, silenziose, quasi sacre. Qui, il foliage è più che un fenomeno naturale: è un rito. E il cammino si conclude in rifugio, tra sapori tipici e racconti condivisi, perché l’autunno abruzzese è anche convivialità, è il piacere di ritrovarsi attorno a un tavolo dopo aver camminato insieme.

Inoltre il foliage si riflette sull’acqua. Il Fiume Tirino accoglie i visitatori con la sua calma cristallina, perfetta per una rilassante escursione in canoa, accarezzati dai raggi tiepidi del sole autunnale oppure in e-bike.

In questi luoghi, il tempo sembra rallentare. Ogni foglia che cade è un invito a fermarsi, a guardare, a sentire. Il foliage in Abruzzo non è solo una stagione: è una narrazione che si rinnova ogni anno, un modo di abitare il paesaggio con rispetto e meraviglia.