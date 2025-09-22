REGIONE – L’autunno in Abruzzo è sinonimo di profumi intensi, colori caldi e sapori autentici. Tra ottobre e novembre, il territorio si anima con numerose feste dedicate alle castagne, al vino novello e all’olio nuovo, appuntamenti che affondano le radici nella cultura contadina e nelle celebrazioni legate a San Martino.

Queste manifestazioni non sono solo eventi gastronomici, ma veri e propri momenti di condivisione e riscoperta delle tradizioni locali. Le castagne, protagoniste indiscusse, diventano il filo conduttore di ricette antiche e piatti creativi: dalle zuppe alla polenta, dai dolci rustici alle immancabili caldarroste, ogni preparazione racconta una storia fatta di territorio e memoria.

Accanto alle delizie a base di castagne, non mancano i prodotti tipici locali, che arricchiscono l’offerta culinaria e trasformano ogni festa in un’esperienza multisensoriale. Il vino novello, con il suo profumo fruttato e il gusto vivace, accompagna perfettamente i sapori autunnali, mentre l’olio nuovo, fresco di frantoio, aggiunge un tocco genuino alle degustazioni.

Le sagre e le feste autunnali in Abruzzo rappresentano un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura del territorio, tra musica popolare, mercatini artigianali e atmosfere che celebrano l’abbondanza e la gratitudine.

Di seguito alcuni dei principali appuntamenti. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Ottobre

11-12 Festa dei sapori d’autunno – Canistro Superiore (AQ)

17-18-19: Lungo le antiche rue – Civitella Roveto (AQ)

25-26: Sentieri d’autunno – Paglieta (CH)

25-26 Sagra della castagna Roscetta – Canistro Superiore (AQ)

Novembre

1-2: Sagra della castagna – Sante Marie (AQ)

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]