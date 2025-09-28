REGIONE – In autunno la natura cambia d’abito indossando colori accesi e regalandoci nuovi sapori. Nel mese di ottobre, in Abruzzo, sono tante le sagre e gli appuntamenti enogastronomici dedicati a castagne, vino e altre proposte di stagione.

Insieme alle eccellenze enogastronomiche, si festeggiano anche le tradizioni contadine e agricole del territorio. Torna ad Atessa (dall’1 al 5) l’Oktoberfest, alla sua terza edizione. Cinque giorni a base di birra, piatti tipici bavaresi, musica, ballo e tanto divertimento.Dal 2 all 5 a Bisenti 51^ edizione del Revival dell’uva e del vino Montonico, Quattro giorni con mostre, visita alle cantine, degustazioni, musica con gruppi itineranti, stand enogastronomici carri allegorici. Domenica 5 Fossacesia si anima per la Festa dell’olio e del vino con carri allegorici decorati, cantine aperte, degustazioni di vino novello e piatti tradizionali

L’11 e il 12 Sagra della castagna roscetta a Grancia di Morino: due giorni di escursioni nei boschi della Riserva naturale Zompo lo Schioppo, degustazioni di prodotti tipici, stand di prodotti artigianali e musica dal vivo. La castagna Roscetta è la protagonista di Sapori d’Autunno, in programma a Canistro Superiore nelle giornate del 25 e del 26.

Dal 17 al 19 a Civitella Roveto, torna l’appuntamento con Lungo le antiche rue: per tre giorni presso gli stand gastronomici appositamente allestiti lungo le stradine del centro storico (rue) si potranno assaporare i molti prodotti tipici della Valle Roveto; le cantine resteranno aperte fino a notte fonda, si potrà ascoltare musica dal vivo o assistere a spettacoli d giocolieri, artisti di strada e molto altro.

Il 25 e 26 ottobre a Paglieta, “Sentieri d’Autunno” invita a riscoprire il territorio attraverso passeggiate tra boschi, degustazioni di prodotti tipici e atmosfere rurali che raccontano la bellezza della stagione. A Romagnoli, invece, “Sapori d’Autunno” celebra la tradizione gastronomica locale con stand, musica e piatti che esaltano i frutti della terra: castagne, vino novello, funghi e dolci della memoria.