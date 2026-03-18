Eventi in Abruzzo nel weekend dal 20 al 22 marzo 2026

REGIONE – Il fine settimana del 20, 21 e 22 marzo in Abruzzo si presenta come uno dei più ricchi della stagione, con eventi che attraversano mercati tradizionali, teatro, musica, natura e arte contemporanea. Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Giornate FAI di Primavera

L ’Abruzzo si prepara a un weekend di aperture straordinarie con 33 siti visitabili, tra palazzi storici, architetture del Novecento e dimore solitamente chiuse al pubblico. È un’occasione per scoprire luoghi che custodiscono memorie private, collezioni d’arte e ambienti rimasti intatti nel tempo.

A L’Aquila riapre eccezionalmente Palazzo Antonelli‑Dragonetti, elegante dimora nobiliare con soffitti affrescati e arredi d’epoca, rara testimonianza della città pre‑sisma. A Montesilvano, nella storica Stella Maris, i visitatori potranno conoscere da vicino la storia dell’ex colonia marina e i progetti di recupero dell’edificio, simbolo dell’architettura razionalista. Nel teramano, a Castiglione Messer Raimondo, apre Palazzo De Victoriis‑Medori De Leone, con le sue stanze nobiliari decorate e l’atmosfera autentica delle antiche residenze di campagna.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica.

A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo importante della sua ricerca. Visitabile fino al 30 maggio 2026.

Teatro

A Chieti, venerdì alle 21:00, il Teatro Marrucino accoglie la rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” con la commedia brillante Frù frù, santine e diasille, scritta e diretta da Paolo Crisante, un titolo che promette leggerezza e risate.

Fine settimana intenso anche a Sulmona, dove il Teatro Maria Caniglia propone sabato 21 alle 21:00 I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa, spettacolo che intreccia tragedia e comicità grazie all’interpretazione di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Domenica torna invece la musica con l’evento Canto di lode, arricchendo ulteriormente la programmazione del teatro sulmonese.

Ad Avezzano, il Teatro dei Marsi apre il weekend con Gershwin Suite, un viaggio narrato e suonato nella vita e nelle atmosfere musicali di George Gershwin. Domenica 22 marzo alle 18:00, spazio invece allo spettacolo musicale Anche i Pink Floyd possono sbagliare, un omaggio originale e ironico alla storica band britannica.

A Lanciano, il Teatro Fenaroli propone venerdì 20 marzo una serata energica dedicata ai Blues Brothers, con la partecipazione di Claudia D’Ulisse. Domenica 22 marzo alle 17:00, la Compagnia Gli Ignoti di Napoli porta in scena Felice Anniversario, adattamento della celebre commedia Rumors di Neil Simon, tra equivoci, ritmo serrato e comicità di situazione.

Un fine settimana che conferma la vitalità della scena teatrale abruzzese, capace di offrire qualità, varietà e un forte legame con il territorio.

Concerti e Musica

A Pescara il Teatro Massimo ospita la chiusura della stagione della Società del Teatro e della Musica con la Sinfonia n. 2 “Lobgesang” di Mendelssohn, mentre al Kabala il duo Fabrizio Bosso – Seby Burgio rende omaggio a Pino Daniele. Ad Avezzano il Teatro dei Marsi propone Gershwin Suite, un viaggio tra jazz e narrazione.

Sabato l’attenzione si sposta all’Aquila, dove il Ridotto del Teatro Comunale accoglie il concerto dell’Orchestra dell’ISA con Gianluca Littera all’armonica e un programma che va da Spivakovski a Nino Rota. In città proseguono anche gli appuntamenti de I giorni della chitarra, con esibizioni diffuse.

Domenica l’offerta si amplia: a Tortoreto arriva la replica del concerto dell’ISA, mentre all’Aquila il pianista Nikolai Lugansky è protagonista di un recital di altissimo livello per la Società “Barattelli”. Ad Avezzano, infine, il Teatro dei Marsi ospita Anche i Pink Floyd possono sbagliare, spettacolo musicale che rilegge in chiave originale i brani della storica band.