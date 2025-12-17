Eventi in Abruzzo nel weekend dal 19 al 21 dicembre 2025

REGIONE – In Abruzzo il weekend del 19, 20 e 21 dicembre si annuncia come un piccolo viaggio tra atmosfere natalizie, creatività e contaminazioni culturali. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

A L’Aquila il centro storico si veste di luci e profumi grazie al Mercatino di Natale, che trasforma le piazze in un villaggio incantato fatto di casette di legno, artigianato locale e dolci tipici. Passeggiare tra gli stand significa immergersi nella magia delle feste e riscoprire il cuore della città, animato da spettacoli e iniziative pensate per grandi e piccoli.

Non lontano, a Roccaraso, la neve diventa palcoscenico per la decima edizione della Fashion Week: tre giorni di sfilate e eventi che portano il glamour in alta quota e celebrano la creatività in un contesto unico. È un appuntamento che unisce il fascino della moda con la bellezza del paesaggio montano, rendendo la località protagonista di un evento dal respiro internazionale.

Sempre a L’Aquila, il 20 e 21 dicembre, Movi&dance ospita “Specchi d’Oriente”, un fine settimana dedicato alla danza e alla musica mediorientale. Workshop e spettacoli con maestri internazionali diventano occasione di incontro tra culture diverse, arricchendo il panorama artistico della regione e offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.

A completare il quadro ci sono i concerti natalizi, i presepi viventi e le tante iniziative che animano borghi e città, ciascuno con la propria tradizione e il proprio modo di raccontare l’attesa delle feste. È un fine settimana che restituisce l’immagine di un Abruzzo vario e vitale, capace di intrecciare radici e innovazione, spiritualità e spettacolo, e di invitare chi lo visita a vivere la regione con occhi curiosi e cuore aperto.

Escursioni

Tra le esperienze outdoor più suggestive in Abruzzo spiccano le ciaspolate e le escursioni in canoa sul fiume Tirino, attività che permettono di vivere la natura in modo autentico e coinvolgente. Le ciaspolate conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassanteTutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A Pescara l’arte si accende con la mostra Il sangue è colore di Gianni Marrone e con l’esposizione di Vito Pancella Dare forma alla materia, due percorsi che intrecciano sensibilità e ricerca plastica. A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. A Giulianova, infine, Franco Murier propone Luce e fede, un itinerario artistico che esplora la spiritualità attraverso la materia e la luce, creando un dialogo intenso tra arte e interiorità. A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita dall’8 dicembre 2025 al 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.