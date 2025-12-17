Natale in Abruzzo 2025: tradizioni, presepi e sapori autentici

Il Natale in Abruzzo è un’esperienza che va oltre la semplice celebrazione: è un intreccio di riti antichi, tradizioni popolari e paesaggi suggestivi che rendono questo periodo unico e profondamente legato all’identità della regione.

Riti e religiosità

La Vigilia è scandita dal Rito del Ceppo, il grande tronco acceso che arde per giorni come simbolo di prosperità e continuità familiare. A Lanciano, il 23 dicembre, la città si raccoglie per la storica Squilla, quando il suono della campana civica richiama la comunità a un momento di preghiera e auguri in famiglia. Non mancano le novene e i canti popolari che animano i borghi, mantenendo viva la memoria collettiva.

Presepi viventi e rappresentazioni

L’Abruzzo è celebre per i suoi presepi viventi: quello di Rivisondoli è tra i più noti d’Italia e coinvolge centinaia di figuranti, trasformando il borgo in un teatro a cielo aperto. Anche località come Scanno e Civitella del Tronto ospitano rappresentazioni sacre e itinerari che uniscono fede e spettacolo. Nelle chiese e nei musei, invece, gli artigiani espongono presepi artistici che raccontano la tradizione locale.

Sapori delle feste

Il Natale abruzzese è anche gusto: il celebre parrozzo pescarese, con mandorle e cioccolato, i calcionetti ripieni di castagne o ceci, il timballo teramano e l’agnello arrosto sono protagonisti delle tavole. A completare il tutto, vini come il Montepulciano d’Abruzzo e liquori artigianali che accompagnano i cenoni.

Mercatini e atmosfere

La magia delle feste si respira nei mercatini di Natale, diffusi in borghi e città, dove artigianato e prodotti tipici si mescolano alle luminarie. La suggestiva Transiberiana d’Abruzzo, il treno storico che attraversa l’Appennino innevato, regala un viaggio unico tra paesaggi incantati e mercatini caratteristici.

Turismo e comunità

Negli ultimi anni il Natale in Abruzzo ha visto crescere il turismo, grazie al mix di natura, cultura e gastronomia che rende la regione una meta autentica e accogliente. Dalle montagne del Gran Sasso e della Majella fino alla costa adriatica, ogni angolo offre esperienze che uniscono spiritualità e divertimento.

In Abruzzo, il Natale è molto più di una festa: è memoria, identità e comunità, un tempo in cui i borghi si trasformano in presepi viventi e le famiglie si ritrovano attorno a riti che resistono al tempo.