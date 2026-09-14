Poste Italiane: due webinar per gli abruzzesi sulla pianificazione finanziaria

ROMA – Poste Italiane dedica ai cittadini abruzzesi due nuovi webinar pensati per rafforzare la cultura finanziaria e offrire strumenti utili alla pianificazione personale e familiare. Gli appuntamenti sono fissati per martedì 15 settembre, con due sessioni: alle 10.00 il focus sarà su “Il passaggio generazionale”, mentre alle 16.00 si parlerà de “Il corso della vita”, incontro disponibile anche con sottotitoli e interprete LIS.

Durante i webinar verranno illustrate le principali strategie per organizzare in modo consapevole il trasferimento del patrimonio e per analizzare i propri bisogni nelle diverse fasi della vita, così da definire obiettivi realistici e scelte finanziarie più solide. L’iniziativa rientra nel percorso di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale promosso da Poste Italiane, con l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso decisioni più informate e sostenibili.

La partecipazione è gratuita: basta accedere alla pagina dedicata all’Educazione Finanziaria sul sito istituzionale di Poste Italiane, selezionare il webinar e registrarsi. Nella stessa sezione sono disponibili numerosi contenuti multimediali, tra cui “A scuola di economia”, un percorso pensato per bambini e ragazzi con storie, guide scaricabili e materiali che introducono in modo semplice i concetti base della finanza. Una guida dedicata ai genitori offre inoltre suggerimenti pratici per accompagnare i più giovani nell’apprendimento.

L’iniziativa conferma l’impegno di Poste Italiane verso una cittadinanza più consapevole, in linea con i principi ESG promossi dalle Nazioni Unite e con la vocazione dell’azienda a sostenere la crescita sociale e culturale dei territori.