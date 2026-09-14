Mazzi al Salone del Camper: visita allo stand Abruzzo

PARMA – Durante il suo tour istituzionale alle Fiere di Parma, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha fatto tappa nell’area espositiva dedicata alle Regioni e ai territori, soffermandosi anche allo stand della Regione Abruzzo, presente al Salone del Camper con una proposta centrata sul turismo en plein air e sulla valorizzazione dei paesaggi naturali.

La visita ha attraversato il padiglione “Percorsi e Mete”, spazio in cui l’Abruzzo promuove le sue eccellenze: dai parchi nazionali ai borghi storici, fino alle esperienze itineranti che stanno attirando un numero crescente di viaggiatori. Il Ministro ha dialogato con i rappresentanti regionali sulle potenzialità del turismo outdoor come leva strategica per lo sviluppo delle aree interne, tema centrale nelle politiche nazionali di rilancio del settore.

Il Salone del Camper si conferma infatti una vetrina privilegiata per raccontare un Abruzzo che punta su sostenibilità, mobilità lenta e turismo esperienziale, elementi sempre più richiesti da chi sceglie vacanze a contatto con la natura. La presenza della Regione, sostenuta anche dalle Camere di Commercio, mira a intercettare un pubblico attento alla qualità dei servizi, alla sicurezza dei percorsi e alla possibilità di vivere il territorio in modo autentico.

La visita del Ministro Mazzi ha ribadito l’interesse del Governo verso il turismo en plein air, considerato un segmento in forte crescita e capace di generare ricadute positive per i territori meno urbanizzati. Un’occasione importante per l’Abruzzo, che continua a investire su un’offerta turistica integrata e competitiva, capace di unire natura, cultura e accoglienza.