Ciaspolate in Abruzzo 2025-2026: tutte le date da gennaio a marzo

REGIONE – In Abruzzo l’inverno non è mai una stagione immobile: è un invito a mettersi in cammino, a lasciare che la neve racconti storie diverse a ogni passo. Da gennaio a marzo, la regione si riempie di appuntamenti dedicati alle ciaspolate, esperienze che uniscono natura, silenzio e panorami che sembrano dipinti.

A Castel del Monte, l’avventura comincia già a gennaio, con le uscite di sabato 24 e domenica 25, per poi proseguire a febbraio con un calendario fitto che porta gli escursionisti sui sentieri del Gran Sasso sabato 7, domenica 8, martedì 17, sabato 21 e domenica 22. L’atmosfera cambia con l’arrivo di marzo, quando la neve inizia a farsi più leggera ma altrettanto affascinante, e le ciaspolate tornano sabato 7 e domenica 8, regalando gli ultimi scorci invernali della stagione.

Spostandosi sulla Maiella, il cuore selvaggio dell’Appennino, il calendario si fa ancora più ricco. Le prime uscite sono previste il 24 e 25 gennaio, seguite dal weekend del 31 gennaio e 1 febbraio. Poi si riparte con il ritmo lento e costante della montagna: 7 e 8 febbraio, 14 e 15 febbraio, il 22 febbraio e, con l’arrivo della primavera che si intravede appena, il 1°, l’8 e il 15 marzo. Qui la neve ha un carattere diverso, più intimo, più silenzioso, e ogni percorso sembra raccontare una storia antica.

A Prati di Tivo, ai piedi del Corno Grande, la stagione delle ciaspolate si apre anch’essa il 24 e 25 gennaio, per poi tornare il 31 gennaio e l’1 febbraio. Le settimane successive diventano un susseguirsi di appuntamenti: 7 e 8 febbraio, 14 e 15 febbraio, 21 e 22 febbraio, fino al 28 febbraio e al primo giorno di marzo. È uno dei luoghi più scenografici dell’Abruzzo, dove la neve incontra le pareti rocciose del Gran Sasso creando un contrasto che lascia senza parole.

Campo Imperatore, l’altopiano più iconico della regione, segue un ritmo simile: si parte il 24 e 25 gennaio, si continua l’1 febbraio e poi ancora il 7, l’8 e il 15 febbraio, per proseguire il 21, il 22 e il 28. Con marzo arrivano nuove occasioni per camminare: il 1°, il 7, l’8 e il 15, quando il sole inizia a scaldare ma la neve resiste ancora, regalando paesaggi quasi lunari.

Tra le esperienze più suggestive ci sono le ciaspolate al tramonto sulla Maiella, soprattutto quelle che attraversano le antiche capanne di pietra e si concludono con una polentata fumante. Le date sono un invito a lasciarsi sorprendere dalla luce che cambia: 24 e 31 gennaio, poi 14 e 28 febbraio, fino al 14 marzo. Altre uscite al tramonto, sempre in Maiella, accompagnano gli escursionisti il 24 e 25 gennaio, il 31 gennaio, l’1 febbraio, il 7 e l’8, il 14 e il 15, il 22 febbraio, e poi ancora l’1, l’8 e il 15 marzo.

Per chi vuole condividere l’esperienza con i più piccoli, i boschi del Voltigno offrono ciaspolate pensate per le famiglie nelle domeniche del 1°, 8, 15 e 22 febbraio, tra alberi innevati e percorsi dolci che sembrano usciti da una fiaba.

Non mancano poi le uscite ai Piani di Pezza, sull’altopiano delle Rocche, dove la neve è soffice e il silenzio quasi assoluto. Qui si cammina il 24 e 25 gennaio, il 31 gennaio e l’1 febbraio, in uno degli scenari più affascinanti dell’Abruzzo interno.

E per chi ama la magia della sera, anche Prati di Tivo offre le sue ciaspolate al tramonto: il 24, 25 e 31 gennaio, poi l’1 febbraio, il 7 e l’8, il 14 e il 15, il 21 e il 22, il 27 e il 28 febbraio, fino al 1° marzo. Camminare mentre il sole scende dietro il Corno Grande è un’esperienza che resta impressa come un ricordo luminoso.

In Abruzzo, l’inverno è un viaggio. E ogni ciaspolata è un modo diverso di viverlo, passo dopo passo, lasciandosi guidare dalla neve. Tutti gli eventi sono organizzati da Il Bosso (www.il bosso.com)