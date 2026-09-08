Eventi in Abruzzo nel weekend dall’11 al 13 settembre 2026

REGIONE – Il primo weekend di settembre 2026 porta in Abruzzo un calendario fitto di appuntamenti tra sagre, musica, grandi festival e mostre d’arte. Dal 4 al 6 settembre la regione si anima con eventi che attraversano borghi, città e luoghi simbolo della cultura abruzzese: dalle tradizioni gastronomiche alle rassegne musicali, dai concerti ai percorsi espositivi, fino alle celebri manifestazioni storiche che richiamano ogni anno migliaia di visitatori. Un fine settimana ricco e variegato, ideale per scoprire il territorio attraverso sapori, spettacoli e arte.. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma e per i dettagli di tutte le inizative.

Pescara Comix & Games, in programma dall’11 al 13 settembre, porta al centro fieristico una grande rassegna dedicata a fumetti, videogiochi, cosplay e cultura pop, con incontri, esibizioni e attività per appassionati di ogni età. A Pescara, per il Pescara Liberty Festival, Paolo Schianchi propone un concerto per chitarre in Piazza Sacro Cuore alle ore 21, con ingresso gratuito. Prosegue inoltre all’Aurum di Pescara Danza e Tamburo – Tammurriata, il laboratorio dedicato ai ritmi popolari con Luca Rossi e Antonio Congedo, attivo fino al 13 settembre con performance e attività aperte al pubblico.

Sagre e sapori del territorio

Nel secondo weekend di settembre Torricella Sicura rinnova la tradizione con la Sagra del Formaggio Fritto, evento dedicato ai sapori tipici del territorio. Prosegue anche il percorso storico della Festa dell’Uva, nata nel 1922, con le tappe del 6 settembre ad Atri e del 13 settembre a Mosciano, dove arriveranno le delegazioni di Atri, Città Sant’Angelo e Bisenti. Nel calendario degli eventi spiccano inoltre la Corsa delle Scappavie a Città Sant’Angelo, in programma l’11 e 12 settembre, e Profumo di Bosco a Civita di Oricola, previsto per sabato 12 settembre con una serata enogastronomica dedicata ai piatti della tradizione locale.

Concerti e Musica dal vivo

Venerdì 11 settembre il Pescara Liberty Festival propone il concerto per chitarre di Paolo Schianchi in Piazza Sacro Cuore alle ore 21:00, mentre a Sant’Omero la pianista Maria Gabriella Castiglione presenta il suo Solo Piano Recital all’interno della rassegna UNPLI. All’Aurum di Pescara continuano fino al 13 settembre i laboratori Danza e Tamburo – Tammurriata con Luca Rossi e Antonio Congedo. Sabato 12 settembre torna protagonista Alessandro Quarta, atteso in Piazza Sacro Cuore per un concerto gratuito che, in caso di pioggia, sarà trasferito all’Aurum; nella chiesa della Madonna del Rosario – Teatro Cavour è invece previsto il live dei Malachite. Domenica 13 settembre a L’Aquila è in programma Corpi Liturgici, performance artistico‑musicale ospitata a Palazzo Benedetti, mentre al Pala Dean Martin di Montesilvano prosegue Pescara Comix & Games, con concerti di sigle dei cartoni animati, musica cosplay ed esibizioni dal vivo dedicate alla cultura pop.

Mostre d’Arte

In Abruzzo proseguono le mostre dedicate all’arte classica, storica e contemporanea. Al MuNDA di L’Aquila è visitabile La Visitazione. Raffaello e Pontormo, esposizione che valorizza il celebre dipinto rinascimentale con percorsi didattici e approfondimenti. A Palazzo Farinosi Branconi è allestito Scrigno di Memorie, un itinerario che ripercorre cinque secoli di arte meridionale attraverso dipinti, arredi e decorazioni dal XV al XIX secolo. All’EX ONMI di L’Aquila continua Continuità e Divergenze, mostra dedicata alle trasformazioni urbanistiche abruzzesi tra il 1930 e il 1960, con materiali d’archivio e fotografie d’epoca. A Roseto degli Abruzzi, nella Villa Comunale, la rassegna Da Modigliani & De Chirico a Warhol & Kostabi propone opere dal primo Novecento alla Pop Art. Dal 25 al 27 settembre, a CivitaJJluparella, torna la III Estemporanea del Ferro Battuto, evento organizzato dall’Associazione Calliope che trasforma il borgo in una fucina a cielo aperto con dimostrazioni, lavorazioni e installazioni dedicate all’arte fabbrile.