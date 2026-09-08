Abruzzo in Evoluzione: nuovi workshop su digitalizzazione PMI e incentivi FSE+

PESCARA – Prosegue il tour informativo “Abruzzo in Evoluzione”, promosso dalla Regione Abruzzo per illustrare l’Avviso Digitalizzazione delle PMI, finanziato con 10 milioni di euro dal Programma FESR Abruzzo 2021‑2027. Dopo gli incontri della scorsa settimana, il percorso riparte oggi da Pescara, con il workshop delle ore 18 al Museo delle Genti d’Abruzzo, alla presenza del sindaco Carlo Masci e del presidente del Distretto Digitale Abruzzo Daniele Angioletti.

Il calendario prevede un nuovo appuntamento giovedì 10 settembre a Celano, dedicato sia alle opportunità del FESR per la digitalizzazione delle imprese sia alla presentazione del bando Incentivi all’assunzione del programma FSE+ Abruzzo 2021‑2027. Interverranno il sindaco Settimio Santilli e la presidente del Consiglio comunale Lidia Venditti.

Tutti gli incontri, con inizio alle ore 18, saranno coordinati dall’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, affiancata dal direttore del Dipartimento Germano De Sanctis e dal dirigente Nicola Commito. Per l’appuntamento di Celano sarà presente anche la dirigente Antonella Azzariti, in rappresentanza della misura FSE+.

Domani, mercoledì 9 settembre, il tour farà tappa all’Aeroporto d’Abruzzo, con gli interventi del presidente di SAGA Giorgio Fraccastoro, del sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente e dell’assessora Paola Zuccarini.

La settimana si chiuderà venerdì 11 settembre a Teramo, al Park Hotel Sporting, con l’intervento del presidente della V Commissione del Consiglio regionale Paolo Gatti. Ultimo appuntamento lunedì 14 settembre a L’Aquila, nella sede dell’Emiciclo, in collaborazione con Confindustria Abruzzo.