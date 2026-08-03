Abruzzo, bando SRD03: 2 milioni per la diversificazione agricola

REGIONE – La Regione Abruzzo continua a investire sul futuro delle aree rurali e sulla competitività del sistema agricolo con la pubblicazione del bando relativo all’intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, parte del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo 2023-2027. La misura mette a disposizione 2.096.856,68 euro per sostenere le imprese che intendono ampliare le proprie attività e sviluppare nuovi servizi capaci di generare reddito e rafforzare l’economia dei territori rurali.

«Con questo bando – spiega il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente (nella foto) – offriamo alle aziende agricole uno strumento concreto per diversificare, innovare e diventare più competitive. La multifunzionalità è la chiave per creare nuove opportunità di lavoro, rendere più attrattive le aree rurali e contrastare lo spopolamento delle zone interne». L’intervento punta infatti a incentivare investimenti extra-agricoli che favoriscano crescita economica e sviluppo sostenibile, con ricadute positive sia sul piano sociale sia su quello produttivo.

Il bando sostiene investimenti compresi tra 20.000 e 250.000 euro per azienda, destinati alla creazione e valorizzazione di attività connesse all’impresa agricola: agriturismo, agricoltura sociale, attività educative e didattiche, trasformazione e vendita di prodotti aziendali, turismo rurale e ricreativo, valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, oltre a interventi nei settori della selvicoltura, dell’acquacoltura non esclusiva e della manutenzione del verde e del territorio.

L’obiettivo è chiaro: generare nuove fonti di reddito per le famiglie agricole, aumentare l’occupazione, migliorare i servizi nelle aree rurali e consolidare il ruolo dell’impresa agricola come protagonista dello sviluppo locale. Il bando sarà attuato tramite procedura valutativa con formazione di una graduatoria di merito. Le domande dovranno essere presentate sul portale SIAN, a partire dalla data che sarà comunicata nel mese di settembre nella sezione Agricoltura del sito della Regione Abruzzo.