REGIONE – Il weekend del 13, 14 e 15 giugno si preannuncia ricco di eventi imperdibili in Abruzzo, con un’ampia varietà di attività per tutti i gusti. Da escursioni, sport e attività per immergersi nella natura mozzafiato della regione a concerti live e performance artistiche che animeranno piazze e locali. Dai Festival enogastronomici che metteranno in risalto i sapori tipici abruzzesi alle Mostre che offriranno occasioni di approfondimento. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Per coloro che amano l’outdoor, venerdì escursione nella Valle dei Carbonai, un’area incantevole situata nel parco nazionale del Gran Sasso. Domenica altra escursione, questa volta all’Anello delle Fonti di Lama Bianca. Le Gole del Salinello saranno accessibili sabato e domenica garantendo esperienze uniche sia per i neofiti che per i più esperti escursionisti.

Per chi cerca avventura e adrenalina, non mancate di provare il kayak sul fiume Tirino oppure potrete partecipare all’opzione Kayak con aperitivo di mare, un modo perfetto per unire sport e gusto in un’unica esperienza. Tutti i giorni iI tour tra i borghi del Gran Sasso vi porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Provate anche un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegliete una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al vostro itinerario.

Gli appuntamenti golosi

Venerdì e sabato Popoli Terme accoglierà il Beer Fest, un festival dedicato agli amanti della birra artigianale, offrendo un mix di degustazioni e atmosfera festosa. Sabato a Catignano si svolgerà Colli Divini, dove il buon vino abruzzese sarà il protagonista.

Concerti Venerdì la serata si accende con Eiffel 65 in concerto a Capistrello, per una notte di puro dance anni ’90 in piazza. Renèe La Bulgara, la regina della console, arriverà a Celano per far ballare fino a notte fonda. Jerry Calà intratterrà gli ospiti al Supporter Beach di Fossacesia, tra musica e spettacolo. Sabato invece, il palco di Celano ospiterà il concerto de I Camaleonti, per un viaggio musicale tra grandi successi e atmosfere intramontabili. Funambolika Al Porto Turistico Marina di Pescara, torna la 19ª edizione di Funambolika, il festival che celebra l’arte del circo contemporaneo con spettacoli mozzafiato e artisti internazionali. Un evento imperdibile, che trasforma Pescara in un palcoscenico di magia, acrobazie e creatività.

Mostre

Infine, l’arte avrà un posto di rilievo nel weekend abruzzese. La mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages”, allestita presso l’Imago Museum a Pescara, offrirà ai visitatori un affascinante viaggio nel mondo surreale di uno dei più grandi artisti del XX secolo. La Fondazione La Rocca di Pescara è lieta di presentare la mostra personale di Luca Vitone.

Inoltre, sabato avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Dal pop alla fiaba” presso la Galleria Trifoglio Arte a Chieti, Un viaggio attraverso le opere di artisti contemporanei come Franco Angeli, Giosetta Fioroni e Mario Schifano. E da domenica fino al 31 ottobre, il Convento di San Colombo a Barisciano ospiterà la sesta edizione della Collettiva d’Arte, un evento che fonde arte, storia e cultura.