Abruzzo, aperto lo sportello digitale per il Piano educativo 0-6 anni 2026

Asili e strutture dell’infanzia possono caricare o aggiornare i dati dal 2 febbraio al 30 aprile per accedere ai finanziamenti regionali

da Marina Denegri
REGIONE – La Regione Abruzzo annuncia l’apertura dello sportello digitale dedicato al caricamento dei dati per il Piano educativo 0-6 anni relativo al 2026. La piattaforma sarà attiva da oggi, 2 febbraio, al 30 aprile 2026 e consentirà ad asili nido e strutture dell’infanzia di inserire la documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali e aggiornare le informazioni già presenti.

Il nuovo sistema digitale risponde a una doppia esigenza: facilitare il lavoro delle strutture che aderiscono al Piano 0-6 e permettere alla Regione di monitorare in modo più efficace l’attività dei servizi educativi, migliorando la programmazione delle politiche per l’infanzia. Lo sportello è rivolto alle strutture già esistenti che non hanno completato l’iscrizione nel 2025, a quelle di nuova istituzione e a quelle che devono aggiornare i dati precedentemente caricati.

L’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo sottolinea l’importanza di mantenere aggiornato il sistema digitale, fondamentale sia per l’erogazione dei contributi alle strutture private sia per la corretta gestione delle politiche educative regionali. La mancata iscrizione o l’assenza di documentazione sulla piattaforma comporta infatti l’impossibilità di procedere con finanziamenti e rimborsi.

Per aggiornare i dati o completare l’iscrizione, basterà accedere allo Sportello digitale regionale e, nella sezione “aree tematiche”, selezionare “educazione”.