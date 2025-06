Al via a Pescara “Lo Sport non va in vacanza” 2025

PESCARA – A partire da oggi, 11 giugno, prenderà il via l’iniziativa “Lo sport non va in vacanza”, un’iniziativa del Coni Abruzzo, che offrirà attività ludico-motorie in quattro centri: Stadio, Gesuiti, Zanni e Piscina Provinciale. Dal 16 giugno le attività proseguiranno anche presso la palestra scolastica di Colle Pineta.

Le attività si svolgeranno dalle 8:30 alle 13:30, mentre l’accoglienza sarà possibile già dalle ore 8. La chiusura delle attività è prevista per le 14. “Un’occasione unica per mantenersi attivi e divertirsi durante l’estate”, fa sapere il presidente del Coni Abruzzo Antonello Passacantando.