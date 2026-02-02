Catignano celebra la Giornata del Ringraziamento con Coldiretti

CATIGNANO – La Giornata Regionale del Ringraziamento di Coldiretti Abruzzo si è conclusa a Catignano, nel Pescarese, ribadendo il ruolo centrale dei piccoli comuni rurali nella tutela del territorio e nella lotta allo spopolamento. L’evento, ultimo appuntamento di un percorso che da novembre ha attraversato tutte le province abruzzesi, ha messo al centro il valore dell’agricoltura come presidio sociale, economico e ambientale.

Il presidente di Coldiretti Abruzzo, Pietropaolo Martinelli, ha ricordato come oltre il 70% dei 305 comuni abruzzesi abbia meno di 5.000 abitanti, realtà che custodiscono tradizioni, paesaggi e prodotti unici. Catignano, con i suoi 1.200 residenti, è stato scelto proprio per rappresentare l’autenticità dell’Abruzzo rurale: le strade del borgo si sono animate con il raduno dei trattori, la Messa del Ringraziamento e la sfilata con benedizione dei mezzi agricoli, accompagnata da musica popolare e dalla partecipazione del sindaco Francesco Lattanzio.

Il direttore regionale Marino Pilati ha sottolineato come i piccoli comuni siano il vero presidio umano ed economico delle aree interne: senza agricoltori non c’è tutela del territorio né futuro per le comunità locali. La forte presenza di giovani, donne e pensionati Coldiretti ha confermato la vitalità del settore e la volontà delle nuove generazioni di investire nell’agricoltura.

La manifestazione ha ribadito il ruolo strategico del comparto agricolo nella salvaguardia del paesaggio, nella sicurezza idrogeologica e nella coesione sociale dell’Abruzzo interno. La giornata si è conclusa con una conviviale all’agriturismo Casamè di Civitaquana, dove la cuoca contadina Alessia D’Anselmo ha proposto un menu tradizionale accompagnato da racconti e filastrocche della cultura rurale.