REGIONE – Il 1° luglio 2025 l’Abruzzo si anima con una serie di eventi straordinari che spaziano tra arte, cultura, benessere e intrattenimento per ogni età. Di seguito i principali appuntamenti, Ma vi ricordiamo di consultare la pagina sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Mostre e arte

Le mostre d’arte sono protagoniste in diverse città: a Chieti, il Museo d’Arte Costantino Barbella ospita la personale di Samuel Art, visitabile dal 1 al 4 luglio dalle 16:30 alle 20:00, con un’inaugurazione speciale accompagnata dal critico Massimo Pasqualone e una performance dell’artista Gabriele Sichetti. La Galleria Trifoglio Arte propone invece “Dal pop alla fiaba“, aperta ogni giorno fino al 14 luglio dalle 9:30 alle 20:00.

A Pescara, imperdibile la mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages” all’Imago Museum, visitabile fino al 2 novembre, dalle 10:30 alle 20:00. Se ti trovi in Barisciano, puoi ammirare la 6ª Collettiva d’Arte al Convento di San Colombo, ogni pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00. E a Giulianova, nel Loggiato Riccardo Cerulli, brilla l’“Anima Mundi” di Rabarama, visitabile fino al 31 agosto dalle 18:00 alle 22:30.

Cultura e letteratura

La serata di martedì si arricchisce anche di appuntamenti letterari: alle 20:15 presso la Mondadori Bookstore di Chieti Scalo si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Giorgio Napoletano, “Un mestiere violento”, un noir sociale che racconta la dignità degli invisibili e degli emarginati.

Musica e tradizione

A Mosciano Sant’Angelo, la piazza Capuani ospita dalle 21:00 alle 23:00 l’evento “I Canti delle Radici”, una serata carica di emozioni tra canti in dialetto, musica popolare e danze tradizionali abruzzesi che riportano alla luce la memoria collettiva della regione.

Spettacolo internazionale

Gli amanti delle esibizioni dal vivo non possono perdere “A Simple Space” della compagnia australiana Gravity & Other Myths, uno spettacolo di circo contemporaneo che va in scena al Porto Turistico Marina di Pescara dalle 21:15 alle 23:00. Uno show pieno di energia, forza fisica e interazioni che lascerà il pubblico senza fiato.

Natura e attività per famiglie

Durante la giornata, c’è spazio anche per la natura e il relax: a Catignano è possibile visitare il suggestivo campo di lavanda fino all’8 luglio, dalle 10:00 alle 18:00, un’esperienza sensoriale tra colori e profumi. E per le famiglie, il Jurassic Village al Santangelo Outlet Village di Città Sant’Angelo è una tappa imperdibile, aperto fino al 6 luglio dalle 11:00 alle 19:30, con dinosauri giganti e attività coinvolgenti.

Completano il panorama il campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” a Manoppello, attivo fino al 4 luglio, e la rassegna culturale “La geografia è destino” a Ceravento, con incontri ed eventi tra le 17:00 e le 19:00 che uniscono riflessione e scoperta del territorio.