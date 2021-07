Softball, stagione da record per l’Atoms’ Chieti

Con 11 vittorie domina il Campionato di serie B girone E accedendo così ai playoff per la serie A2, in programma a settembre

CHIETI – Una stagione da record quella appena conclusa per l’Asd Atoms’ Chieti, che domina il campionato di serie B – girone E, mettendo a referto ben 11 vittorie e una sola sconfitta e accedendo così ai playoff per la serie A2, in programma a settembre.

La Regular Season 2021 si è conclusa domenica scorsa, con il doppio successo contro il Nettuno City, battuto senza appello 23-1 e 12-0. Il dominio del Chieti parte sempre dalla pedana, dove le lanciatrici Anna Salvatore e Giorgia Di Santo (ricevute dai catcher Sara Mammarella e Alisya Terrenzio) lasciano ben poche speranze all’attacco avversario. Bene l’Atoms’ anche in fase offensiva, con 17 battute valide messe a ruolino, sintomo di un attacco che gode di ottima salute.

“Ma il vero successo della stagione 2021 – tiene a sottolineare il presidente del Chieti, Luigi Salvatore – sta nell’aver dato spazio alle tante atlete provenienti dal settore giovanile, una vera e propria cantera in continuo fermento. Ben 5 infatti le ragazze Under 18 schierate in campo da titolari, con altre 3 ragazze Under 14 ancora troppo piccole per giocare in prima squadra, ma già pronte a fare il proprio esordio nella stagione prossima”.

Abruzzo protagonista anche nello Slowpitch, con la squadra Amatoriale Abruzzo che domina la seconda giornata del Campionato Lega del Mare, giocata domenica scorsa sul diamante di Foggia. Doppia vittoria contro Harpay’s Sulmona (10-4) e Fovea Embers Foggia (13-5) e grande entusiasmo per le due squadre regionali che stanno riportando sui campi da softball tanti ex giocatori appassionati della disciplina.