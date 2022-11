“Escape room” for Avis, iniziativa a Pescara il 27 novembre

PESCARA – Domenica 27 novembre in occasione dell’apertura straordinaria, divertimento insieme con una “Escape room” esclusiva, per sensibilizzare alla donazione del sangue Tante domande, in tema Avis e donazione. E alla fine, non mancheranno i premi.

Cos’è l’ “Escape room”? È un gioco unico ed innovativo, una nuova forma di intrattenimento molto coinvolgente, in grado di fare impersonare al giocatore uno specifico ruolo, in base alla stanza scelta. Vieni chiuso in una stanza e hai un’ora di tempo per trovare la chiave della porta d’uscita, attraverso la risoluzione di enigmi, indovinelli, giochi d’ingegno.

Organizzatori sono Avis donatori sezione di Pescara, in collaborazione con Escape Party Italia e L’Aquila Young, con Valeria Gaeta che è la creatrice di tutti i giochi. Davvero un’iniziativa unica nel suo genere, che abbina il divertimento intelligente alla cultura della donazione e della solidarietà verso chi ne ha bisogno.

L’evento è su prenotazione dalle ore 9:30 alle 12:30, e dalle ore 15 alle 17.

“Escape room” si svolgerà nella sede Avis di Pescara, in Piazza Salvo D’Acquisto 19/21.

I numeri di telefono di riferimento sono: 0852934219; 3209186805.

www.avispescara.it