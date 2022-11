Nuovo Basket Aquilano – Roseto Basket 20.20, presentazione della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Seconda trasferta consecutiva per il Roseto Basket 20.20, che domani 27 novembre scende in campo al PalaAngeli de L’Aquila in occasione dell’ottava giornata di serie C Gold. Dopo la sconfitta subita con l’onore delle armi in quel di Pescara, un altro impegno difficile attende la Braderm, sul parquet dell’altra prima della classe, piegata solamente dall’Amatori in questi due mesi di campionato. Roseto non è ancora nelle migliori condizioni ma è desiderosa di vendicare il KO di domenica scorsa e restare attaccata alla vetta della classifica. L’assenza di Bricis complica ancora di più l’impegno, ma il rientro in gruppo di Jovanovic allunga le rotazioni sugli esterni e permetterà ai piccoli di arrivare più freschi al momento decisivo della gara.

Il Nuovo Basket Aquilano è squadra rodata nella categoria e vanta anche un settore giovanile di altissimo livello sul panorama nazionale. I biancoblu sono nettamente il miglior attacco del girone, segnano 76.5 punti a gara e amano giocare in velocità e in contropiede. Parliamo di una squadra mediamente giovane, con diversi elementi under a cui si affiancano altri giocatori maggiormente navigati. Tra questi ultimi annoveriamo sicuramente il regista Antonini, che ha svolto la trafila giovanile a Roseto e si alterna nel suo ruolo con Nessi, 28enne mancino dotato di grandi capacità realizzative con 16.6 punti a serata, e Cecchi, ala 34 enne e marcatore spietato con 22 punti ad allacciata di scarpe. Elemento caratterizzante il roster aquilano è la bidimensionalità dei lunghi, dal momento che anche Cicivè e D’Ambrosio hanno mano per trovare il fondo della retina dalla media e lunga distanza. Alla guida tecnica è tornato, dopo i trascorsi dell’annata 2019/20, l’uruguaiano Marcelo Zubiran, coach dalla grande esperienza con militanza anche nel giro di rappresentative nazionali come quella di Gibilterra.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Arriviamo purtroppo a disputare questa partita con grosse problematiche che non ci hanno permesso di allenarci con la giusta intensità. Dovremo trovare dentro di noi le motivazioni giuste per un’altra grande prestazione, ma sarà una gara molto difficile”.

Appuntamento quindi a domani, domenica 27 novembre, alle ore 18 al PalaAngeli. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Nuovo Basket Aquilano.