“Riso, Patate e Sushi”, in scena oggi al Teatro Fenaroli di Lanciano

LANCIANO – Domenica 27 novembre 2022 prende il via la XIX edizione del Festival “Premio Maschera d’Oro – Città di Lanciano” – rassegna di Teatro Dialettale a cura dell’Associazione Amici della Ribalta, inclusa nel catellone 2022/2023 del Teatro Fenaroli di Lanciano. Alle 17:00 andrà in scena “Riso, Patate e sushi” di A. Coletta presentato dalla compagnia “Amici Nostri” di Castellana Grotte.

Gustosissima commedia in due atti, tratta da “Bedda Maki” di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, giovani drammaturghi, risultati con la stessa vincitori del concorso annuale ideato dal Teatro Martinitt “Una commedia in cerca di autori”.

Prendete un giovane ragazzo pugliese, Nicola, e trapiantatelo a Milano con la sua trattoria “Il Priscio di Puglia”. Aggiungete un paio di sorelle: una non troppo sveglia, ma sicuramente buona forchetta, Anna, e un’altra tutta intenta a inseguire il sogno di diventare un’artista e poco interessata ai problemi di famiglia, Madia, mischiate per bene con una cameriera storica, un po’ mamma e un po’ moglie, Maria, e un fidanzato milanese, Piergiorgio, ben farcito di bugie. Aggiungete una bella manciata di problemi economici e un’idea geniale quanto folle, in linea con le nuove mode di cucina fusion. Sul finire, insaporite il tutto con un critico gastronomico, Yannis, a cui spetterà il compito di valutare piatti giappo-pugliesi e… la commedia è servita!

NOTE DI REGIA

“Riso, Patate e Sushi” oltre a possedere il sapore di una divertente satira sulle mode passeggere della nostra vita odierna, ha in sé anche la riscoperta della solidarietà e dell’unione familiare e il senso di appartenenza alla propria terra e alle proprie origini anche a km di distanza. Nel momento della crisi – economica certo, ma anche sentimentale – ogni personaggio potrà così scoprire lealmente le proprie carte, in una sarabanda di battute e menzogne.

Biglietti presso punti vendita del circuito ciaotickets e presso il botteghino del teatro il sabato precedente lo spettacolo dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica dello spettacolo dalle ore 10,00 in poi. Info e prenotazioni 339 8201983