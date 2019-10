Equitazione, Abruzzo al 7° posto nella Coppa delle Regioni 2019

REGIONE – Scende il sipario sulla Coppa delle Regioni 2019. L’Abruzzo non molla, non molla mai. Quest’anno (come lo scorso) è stata vinta dal Veneto, davanti a Emilia Romagna e Lombardia. L’Abruzzo ha conquistato la settima posizione complessiva, una buona ripartenza dopo il tredicesimo del 2018. La Coppa delle Regioni della disciplina endurance è stata organizzata dall’ASD Il Vecchio Gufo di Rocca Priora, negli impianti dei Pratoni del Vivaro.

Andando nel dettaglio ecco tutti i migliori risultati registrati:

Per la Cat Debuttanti portano in alto la bandiera dell’Abruzzo:

D’Alessandro Consiglia e Hollywood King 16^

D’Attanasio Franco Leo e Sisko 21^

Del Nobile Giorgia e Aruck 36^

Battista Matteo e Haikel 37^

Gagliardo Lorenzo e Agordat 39^

9^ posto a squadre per la regione Abruzzo.

Per la categoria CEN A

Leone Simonetta e Wento Secondo 16^

Carducci Sara e Camal Ruella 20^

Moca Marco e Vandalo dell’Antera 21^

Terzino Domenico e Maximus by Sissi 29^

Torlontano Sofia e Vieni Qui vengono fermati in visita veterinaria.

6^ posto a squadre per la regione Abruzzo.

Per la categoria CEN B

Moniz Giulia e Datiromancino 22^

Soraya Susco e Scaccomatto 23^

Rosalinda Di Marco e Helen Comas 50% 27^

Moca Sabatino e Tifone 39^

Annarita D’Ascenzo ed Heawen ricevono lo stop dalla giuria veterinaria.

8^ posto a squadre per la regione Abruzzo.