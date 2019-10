Avis Pescara, apertura straordinaria domenica 27 ottobre

PESCARA – È una macchina in continuo movimento, quella guidata dall’AVIS comunale di Pescara, che non si fermerà e che continuerà ad essere sempre attiva, alla ricerca costante di nuovi donatori e della tutela dei volontari che hanno già sposato il mondo AVIS. Con il mese di ottobre ormai quasi accantonato, e con le tantissime iniziative che hanno visto AVIS Pescara come punto di riferimento per eventi e manifestazioni di beneficenza, resta l’ultimo appuntamento mensile, e cioè quello della consueta apertura straordinaria della sede di c.so Vittorio Emanuele, 10 a Pescara di domenica 27 ottobre 2019. Come ogni ultima domenica del mese le porte dell’AVIS saranno aperte ore 09.00 alle ore 12.00 per tutti i donatori. C’è sempre più bisogno di donatori.

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell’Avis Pescara in Corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.