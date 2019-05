Elezioni Comunali a Pescara: Masci al 51.41% (65 su 170)

Resta invariato il vantaggio del candidato di centrodestra sugli avversari. In tempo reale l’evoluzione degli scrutini

PESCARA – Dopo 65 sezioni su 170 prosegue la corsa a Sindaco per la città di Pescara. In vantaggio Carlo Masci con il 51.41% (11595 voti). A seguire nell’ordine Marinella Sclocco con il 23.20% (5232 voti) che al momento sembra l’unica al momento in grado di poter strappare un ballottaggio. Per Erika Alessandrini del M5S il 13.07% (2948 voti) quindi Carlo Costantini con il 6.15% (1387 voti), Gianni Teodoro 2.53%, Stefano Civitarese Mattenucci 2.37%, Gianluca Baldini 0.65%. Intanto a Montesilvano trionfa De Martinis che viene eletto sindaco senza ballottaggio. Seguiranno aggiornamenti.

ALTRI COMUNI IN PROVINCIA DI PESCARA