Elezioni a Salle: Davide Morante nuovo sindaco con il 50.60%

SALLE – Per soli tre voti Davide Morante diventa nuovo sindaco di Salle. Avvicente sfida tra la sua lista Insieme Possiamo e quella del sindaco uscente, Maurizio Fonzo per Fare per Salle. In punti percentuale parliamo di 50.60% a 49.40%. Complessivamente affluenza al voto molto bassa, pari al 35.16%. Nessun voto espresso per la lista La nuova scelta che appoggiava il candidato Francesco Lucci.

Ricordiamo l’intervento di Morante durante l’incontro pubblico dello scorso 6 aprile al Centro giovani I. Colangelo quando nel suo discorso parlò di: “Valorizzazione e promozione del territorio, decoro urbano, cultura e benessere sociale come punti cardine“.

