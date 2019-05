Elezioni a Moscufo: Claudio De Collibus nuovo sindaco (69.23%)

MOSCUFO – Claudio De Collibus è il nuovo sindaco di Moscufo. Al termine dello scrutinio sono 1359 i voti per il candidato appoggiato dalla lista civica Insieme per Moscufo pari al 69.23% (8 seggi). Il suo avversario, Domenico Ferri per la lista Moscufo cambiaverso ha ottenuto invece 604 voti pari al 30.77% (4 seggi). Complessivamente molto alta l’affluenza alle urne con dato attestato sul 73.24%. 47 le schede nulle, 40 quelle bianche.

