Elezioni a Città Sant’Angelo: Perazzetti nuovo sindaco con il 54.01%

Il candidato di centrodestra riesce ad avere la meglio su Antonio Melchiorre, fermo al 29.75% conquistando una storica roccaforte della sinistra

CITTÁ SANT’ANGELO – Matteo Perazzetti è il nuovo sindaco di Città Sant’Angelo con 4346 voti pari al 54.01% (11 seggi). Superato dunque lo sfidante principale, Antonio Melchiorre della lista “Insieme per Città Sant’Angelo” che ha ottenuto 2394 voti pari al 29.75% (4 seggi). Ricordiamo che gli altri due candidati a sindaco, Stefano Seracini e Arturo D’Addona si sono fermati rispettivamente all’8.81% e 7.43%. Complessivamente sono stati 12.251 gli elettori con il 68% al voto e ben 160 schede nulle.

Tra le iniziative che hanno contribuito al successo di Perazzetti quello di azzerare la tassa per l’occupazione del suolo pubblico per due anni per i commercianti che decideranno di restare nel centro storico e la volontà di realizzare un museo nell’ex Manifattura Tabacchi.

Queste le prime dichiarazioni sulla pagina social di Facebook del sindaco uscente, Florindi: “Il popolo è sovrano e ha compiuto la sua scelta. Buon lavoro al nuovo sindaco Matteo Perazzetti”.

