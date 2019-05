Elezioni a Montesilvano: netto successo per De Martinis (66.96%)

Appoggiato dalla coalizione di centrodestra ha ottenuto oltre 17mila voti distanziando in modo significativo gli altri due candidati Fidanza e Panichella

MONTESILVANO – Era stato annunciato già nel pomeriggio visto il netto vantaggio sugli altri candidati. Ora il dato definitivo che vede a Montesilvano il nuovo sindaco Ottavio De Martinis con 17622 voti pari al 66.96%. Ha avuto la meglio degli altri canditati con Vicenzo Fidanza al 17.42% e Raffaele Panichella al 15.62%. Complessivamente buona l’affluenza alle urne con il 62-87% che è andato a votare. 556 le schede nulle, 272 quelle bianche e 2 contestate.

Frutti positivi in parte preventivati dai sondaggi che lo davano favorito, probabilmente non con questo ampio margine come lui stesso ha sottolineato a caldo.

“Certi, straordinari, risultati possono essere raggiunti solo con grande spirito d’iniziativa, forte senso comunitario ed inossidabile disciplina” una sua frase detta in chiusura della campagna elettorale.

BIOGRAFIA

Nato a Pescara il 9/2/1970, è cresciuto a Montesilvano. Poliziotto dell’undicesimo Reparto di volo di Pescara, è a un passo dalla Laurea in Scienze Politiche nell’Università di Teramo, dove ha concluso tutti gli esami. Padre di tre figlie ha iniziato la sua carriera politica candidandosi tra le fila di Alleanza Nazionale. Nella Giunta Cordoma ha ricoperto il ruolo di consigliere delegato per le Politiche della Casa e per lo Sport. Nelle elezioni del 2012 è stato il consigliere più votato del Pdl, con 568 voti. Nella tornata elettorale del 2014, candidato con Forza Italia, con 748 voti è stato il consigliere più votato.

