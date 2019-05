Elezioni a Castiglione a Casauria: eletto sindaco Biagio Piero Petrilli

CASTIGLIONE A CASAURIA – Biagio Piero Petrilli è stato eletto sindaco a Castiglione a Casauria. 47.38% il risultato delle comunali appoggiato dalla lista Crescere Insieme con 226 voti sui 495 complessivi (7 seggi). Seguono Dino Trotta per Vivere Castiglione con il 27.88% (133 voti e 2 seggi), Pietrangelo Berardino Giuliani per Abitare a Castiglione con il 24.32% (116 voti e 1 seggio), Mauro Pignatelli per Uniti con voi con lo 0.21% e Danilo Cocco con lo 0.21%. Bassa l’affluenza al voto con appena il 38.16%.

