Economia di montagna in Abruzzo: i video del dibattito

L’AQUILA – Infrastrutture e turismo, lavoro e modelli di sviluppo territoriale, valorizzazione di risorse naturalistiche e architettoniche sono gli argomenti al centro del confronto svoltosi il 23 marzo a L’Aquila sul tema Economia di montagna dopo la grande crisi e riassunti in tre puntate in video consultabili in rete per chi non ha potuto seguire direttamente i lavori.

L’iniziativa, promossa dalla sede Abruzzo Centro Sperimentale di Cinematografia, è stata animata dagli interventi di ricercatori, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori per contribuire ad una riflessione su criticità e possibilità di sviluppo delle aree montane abruzzesi.

Le relazioni degli ospiti si sono alternate con l’ascolto dei reportage radiofonici realizzati dagli allievi che hanno trattato di impianti sciistici e quotidianità dei pendolari in Abruzzo, ma anche di investimenti degli imprenditori agroalimentari e delle iniziative per incentivare l’attrattività turistica attraverso un’offerta culturale originale.

Gli autori dei servizi giornalistici sono gli allievi del secondo anno del corso di Reportage del CSC Abruzzo: Carmine De Ieso, Martina Galiè, Daniele Oliveri, Jessica Palomba, Greta Rossi, Alessio Salvini, Paolo Sideri impegnati nell’indagine con il supporto del docente di giornalismo Giorgio Zanchini, voce di Radio anch’io per Rai Radio 1.

I VIDEO DEL DIBATTITO

1° Infrastrutture e turismo

2° Territorio e lavoro

3° Risorse naturali