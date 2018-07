Eclissi di luna del 27 luglio: dove vederla in Abruzzo

L’eclissi più lunga del secolo si verificherà nella serata di venerdì 27 luglio e terminerà poco dopo la mezzanotte. Glli appuntamenti per viverla al meglio

Ancora pochi giorni e il 27 luglio sarà possibile assistere a uno spettacolo di rara straordinaria bellezza: l’eclisse totale di luna. Il primo dopo quello del 2015, che però deluse parzialmente le aspettative in quanto allora il cielo su gran parte dell’Italia era nuvoloso. Tempo permettendo, l’eclissi di luna che si verificherà nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 luglio sarà, però, molto più particolare in quanto, secondo la previsione degli astronomi, sarà la più lunga tra tutte quelle che si verificheranno nel XXI secolo.

L’eclissi lunare totale si verifica quando Sole, Terra e Luna sono perfettamente allineati. La durata dipende dalla distanza tra il nostro pianeta e il suo satellite: venerdì sera, secondo i calcoli degli osservatori astronomici, sarà di un’ora e 43 minuti. Se si considera, invece, il fenomeno nella sua complessità, ossia dall’entrata all’uscita della Luna nell’ombra della Terra, la durata sarà addirittura di 3 ore e 55 minuti. In Italia si potrà osservare il fenomeno a partire dalle ore 20.24 (anche se la Luna sarà già in penombra dalle ore 19.14) fino alle ore 00.19.

L’inizio e la fine dell’eclissi totale sono previsti, rispettivamente per le 21.30 e per le 23.12 mentre il picco massimo si registrerà alle ore 22.22: durante questo lasso di tempo la Luna sarà rossa. A rendere ancora più suggestiva la serata del 27 sarà la visibilità di ben quattro pianeti: oltre a Venere, Giove e Saturno si potrà, infatti, osservare anche Marte, alla minima distanza dalla Terra e al massimo della sua incandescenza.

Gli orari italiani dell’evento sono i seguenti:

Primo contatto penombra: 19:14:49,

Primo contatto ombra: 20:24:27

Inizio totalità: 21:30:15

Massimo totalità: 22:22:54

Fine totalità: 23:13:12

Uscita dall’ombra: 00:19:00 del 28 luglio

Uscita dalla Penombra: 01:28:37 del 28 luglio

Come e dove vederla in Abruzzo

Anche in Abruzzo sono stati organizzati eventi per condividere la bellezza e l’eccezionalità di tale evento. A partire dalle ore 21 l’Osservatorio astronomico Colle Leone di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, aprirà in via straordinaria per consentire a chiunque lo desideri di osservare il fenomeno con la migliore dotazione strumentale. Soprattutto per ammirare al meglio la calotta polare e i chiaroscuri dei deserti di Marte, che a occhio nudo risulta la parte più difficile. Ben più visibile, invece, l’eclissi totale di luna che si potrà ammirare dal mare ai monti. Dalla barca, dalla spiagge, sul lago o da un Rifugio: sono tante, infatti, le possibiltà che l’Abruzzo offre. Vogliamo oggi segnalare qualche appuntamento, rinviandovi comunque al calendario degli eventi di Pescara e delle altre tre provincie per un quadro più competo e per i dettagli.

Lungo la Costa dei Trabocchi sarà possibile vivere la magia della serata grazie a un mini tour serale con aperitivo e cena a bordo di una confortevole imbarcazione. A Pescara, invece, tutti a naso in su presso la spiaggia libera ubicata tra Lido Azzurro e Sabbia d’oro, all’altezza del Porto Turistico. A Fossacesia presso il Parco dei Priori. E, parlando di magia, non si può non ricordare il lago a forma di cuore, quello di Scanno, una delle location più suggestive del territorio, presso il quale, per l’occasione, è stata organizzata una escursione adatta a tutti. Passeggiate accessibili a chiunque sono previste un po’ ovunque: nell’aquilano sul Gran Sasso, sul balcone più bello della Marsica, a Campo di Giove, sul Lago di Barrea, al Rifugio Sebastiani (con cena) partendo da Rocca di mezzo; nel teatino da Lanciano al Blockhaus, alle Tavole dei Briganti, ai piedi della Majella in località Pennapiedimonte; nel teramano alla Montagna dei Fiori. A ciascuno il proprio appuntamento per vivere al meglio un fenomeno che da sempre è considerato foriero di cambiamento.