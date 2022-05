Il cammino più lungo e Il segno del perdono a Docudì il 12 maggio

PESCARA – Saranno due i film in concorso per DOCudì2022 che prosegue il suo ciclo di proiezioni presso l’Auditorium Cerulli in via Francesco Verrotti 42 a Pescara con ingresso gratuito. Giovedì 12 maggio alle ore 18 “Il cammino più lungo” e a seguire “Il segno del perdono”.

IL CAMMINO PIU’ LUNGO con la regia di Cecilia Fasciani – (anno 2020 durata 29 minuti)

Sinossi La storia di Simona Giannangeli, avvocata e parte del Centro Antiviolenza della città dell’Aquila, e il suo cammino di lotta contro la violenza maschile e di genere, in un territorio che presenta molte delle criticità proprie delle aree interne, acuite dal devastante terremoto del 2009, e a cui si è sommata l’emergenza Covid-19. Il cammino più lungo è la lotta di una vita portata avanti da Simona, con le altre operatrici del CAV aquilano, insieme alla sua passione per le montagne del Gran Sasso e Monti della Laga, che da sempre hanno disegnato il contesto della sua vita.

Cecilia Fasciani (1995) è una regista, sceneggiatrice e fotoreporter italiana; cresciuta a L’Aquila, attualmente vive a Bologna dove ha completato la laurea magistrale in Storia e Culture Globali.

Ha studiato fotografia in scuole private tra Bologna e Londra, per poi continuare con lo studio dell’arte del documentario alla London Film Academy, della scrittura creativa e documentaria alla scuola Bottega Finzioni (tra le prime fondazioni narrative in Italia), e della cinematografia alla Diaframma Film Academy. Oggi porta avanti i suoi progetti di filmmaking, fotoreportage, documentari e giornalismo audiovisivo. È anche parte di SMK Factory, collettivo di filmmakers e casa di produzione indipendente con cui collabora da quando ha terminato gli studi.

Produzione indipendente, co-produzione associata SMK Factory

Il progetto è stato completamente autofinanziato e supportato da una campagna crowdfunding su Produzioni dal Basso, e realizzato grazie a più di 100 sostenitori e sostenitrici.

IL SEGNO DEL PERDONO con la regia di Marco Zaccarelli – (anno 2021 durata 42’)

Sinossi A dieci anni dal suo battesimo, una bambina torna nella Basilica di Collemaggio appena restaurata dopo il terremoto del 2009, scoprendo il profondo legame degli aquilani con Celestino V e la Perdonanza Celestiniana

Marco Zaccarelli Libero professionista, svolge attività di consulenza nell’ideazione, realizzazione e coordinamento d’iniziative culturali, progetti collegati alla comunicazione visuale multimediale e alla cultura d’impresa, piani di sviluppo del territorio (Cultural Planning). Collabora con alcune case di produzione come autore, regista e responsabile di progetto. Ha insegnato progettazione e comunicazione ed è stato responsabile presso la Rai di Torino delle Relazioni Esterne e dell’Ufficio Stampa. Storico dell’arte, ha lavorato con Soprintendenze nel campo della ricerca storico-artistica e con Assessorati alla Cultura per la preparazione di materiali didattici e illustrativi per musei e mostre. Giornalista pubblicista dal 1991 al 2016, è autore e regista di video museali e istituzionali, testi teatrali e progetti espositivi. Negli anni, come autore o co-autore, ha realizzato i documentari: Il segno del perdono; A passage of time; L’Umbria di Beverly Pepper; La piazza; Saturnino Gatti; Amphisculpture; Il mito della velocità. Arte, motori e società nell’Italia del ‘900; Giovanni Pesce, l’ultimo garibaldino. 28 mesi in Spagna; Giacinta Borello; Balthasar Grabenspringer; Frate Andrea; Simon Chabrand; Torino 1706, l’alba di un regno; Ceretto (multivisione); La grande galleria d’armi. 1837 – 2005; 1884 – 2004. 120 anni di Borgo Medioevale a Torino; Torino, la storia della città (multivisione); Torino, una capitale nel cuore delle Alpi (multivisione); Il Museo di Antichità di Torino; Dal disegno alla fotografia; Bersano, Il Museo delle Contadinerie; Franco Fontana; Riccardo Moncalvo; RFI Il Passante Ferroviario di Torino; Galleria Beaumont 1732 – 1832; Arma virumque cano. Le armi preistoriche e classiche dellʹArmeria Reale di Torino; Palazzo Madama, i restauri; Gli Ecomusei della Provincia di Torino; 10 anni di Salone del Libro; Torino, frammenti; Primo Levi 1963/1986.

Le proiezioni presso l’auditorium Cerulli in via Francesco Verrotti, 42 a Pescara con Ingresso gratuito. E’ richiesta la prenotazione compilando il Form https://tinyurl.com/prenoto-DOC2022 e l’osservanza delle norme vigenti in materia di Covid.